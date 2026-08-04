Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Kakva romantika! Mare iz 'Života na vagi' obilježila poseban dan sa zaručnikom Ivanom: 'Hvala što si dio mog života"

U obitelji Marije Bartulović, simpatične kandidatkinje koju je domaća javnost zavoljela u popularnom showu 'Život na vagi', danas vlada posebno slavljeničko raspoloženje

RTL.hr
04.08.2026 10:00

Marija ima itekako velik razlog za sreću - njezin zaručnik Ivan slavi rođendan, a ona mu je tim povodom posvetila iznimno emotivnu i romantičnu objavu na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Marija je podijelila zajedničku fotografiju na kojoj par pozira u zagrljaju, ne skrivajući široke osmijehe i neizmjernu bliskost. Marija je u opisu napisala dirljive riječi koje su raznježile sve njezine pratitelje: "Sretan rođendan, ljubavi moja! Hvala ti što si dio mog života. Želim ti svu sreću svijeta. Volim te!", uz nezaobilazne emotikone torte i poklona.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Neizmjerna podrška i ljubav nakon showa

Marija nikada nije skrivala koliko joj upravo Ivan znači te koliko joj je bio snažan oslonac i najvjerniji navijač tijekom njezine životne transformacije u showu, ali i u svim izazovima nakon izlaska pred kamere. Njihova skladna veza već dugo oduševljava javnost, a ova najnovija posveta samo je još jedna potvrda koliko su privrženi jedno drugome.

Brojni obožavatelji i prijatelji u komentarima su se odmah pridružili lijepim željama, zasuvši objavu lajkovima i čestitkama te poručivši paru da ostane jednako sretan i zaljubljen kao i dosad.

mare život na vagi marija bartulović život na vagi
Život na vagi

Marija Novak iz 'Života na vagi' drastično promijenila navike: Pogledajte kako danas izgleda i što sve jede

Život na vagi

Nakon velike pobjede u 'Životu na vagi' uživa u svojoj najvećoj sreći: Mislav sa suprugom pokazao kako izgleda čista skladnost

Moglo bi te zanimati

Unatoč teškoj dijagnozi, Edo iz 'Života na vagi' javio se s otoka sa štapom u ruci: 'Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati'

Nakon velike pobjede u 'Životu na vagi' uživa u svojoj najvećoj sreći: Mislav sa suprugom pokazao kako izgleda čista skladnost

'Ja ću poludjeti...': Dok čeka odluku o operaciji, bolne riječi omiljenog trenera Ede ganule su stotine ljudi

Samanta iz 'Života na vagi' otvoreno o posljedicama mršavljenja: 'Psihički je jako teško kada se pogledaš u ogledalo'

Tamara iz 'Života na vagi' objavila fotografiju ispred ogledala, a jedna stvar svima je zapela za oko

Najslađa podrška plavima! Mislav iz 'Života na vagi' pozirao s bebicom u usklađenim dresovima Dinama: 'Moji navijači!'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju