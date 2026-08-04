Kakva romantika! Mare iz 'Života na vagi' obilježila poseban dan sa zaručnikom Ivanom: 'Hvala što si dio mog života"

Marija ima itekako velik razlog za sreću - njezin zaručnik Ivan slavi rođendan, a ona mu je tim povodom posvetila iznimno emotivnu i romantičnu objavu na društvenim mrežama.
Na svom Instagram profilu Marija je podijelila zajedničku fotografiju na kojoj par pozira u zagrljaju, ne skrivajući široke osmijehe i neizmjernu bliskost. Marija je u opisu napisala dirljive riječi koje su raznježile sve njezine pratitelje: "Sretan rođendan, ljubavi moja! Hvala ti što si dio mog života. Želim ti svu sreću svijeta. Volim te!", uz nezaobilazne emotikone torte i poklona.
Neizmjerna podrška i ljubav nakon showa
Marija nikada nije skrivala koliko joj upravo Ivan znači te koliko joj je bio snažan oslonac i najvjerniji navijač tijekom njezine životne transformacije u showu, ali i u svim izazovima nakon izlaska pred kamere. Njihova skladna veza već dugo oduševljava javnost, a ova najnovija posveta samo je još jedna potvrda koliko su privrženi jedno drugome.
Brojni obožavatelji i prijatelji u komentarima su se odmah pridružili lijepim željama, zasuvši objavu lajkovima i čestitkama te poručivši paru da ostane jednako sretan i zaljubljen kao i dosad.