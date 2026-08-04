Kakva romantika! Mare iz 'Života na vagi' obilježila poseban dan sa zaručnikom Ivanom: 'Hvala što si dio mog života"

Marija ima itekako velik razlog za sreću - njezin zaručnik Ivan slavi rođendan, a ona mu je tim povodom posvetila iznimno emotivnu i romantičnu objavu na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Marija je podijelila zajedničku fotografiju na kojoj par pozira u zagrljaju, ne skrivajući široke osmijehe i neizmjernu bliskost. Marija je u opisu napisala dirljive riječi koje su raznježile sve njezine pratitelje: "Sretan rođendan, ljubavi moja! Hvala ti što si dio mog života. Želim ti svu sreću svijeta. Volim te!", uz nezaobilazne emotikone torte i poklona.