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Život na vagi

Kakva transformacija! Pobjednica 'Života na vagi' izgleda predivno, osmijeh govori sve

Pobjednica osme sezone showa 'Život na vagi' Alina izgleda predivno

RTL.hr
20.08.2026 10:00

Pobjednica osme sezone showa 'Život na vagi' Alina Pantseyeva (28), redovito oduševljava fanove drastičnom fizičkom transformacijom. U show je ušla sa 145 kilograma, dok je u finalu prikazano da je izgubila gotovo 50 posto tjelesne mase.

Sada je na Instagram Storyju podijelila predivnu fotografiju sa svojom mačkom, a mnogi su primijetili koliko Alina izgleda predivno.

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: Instagram

Otkako je pobijedila nadahnjuje brojne te ponosno pokazuje novu figuru. Alina je tako nedavno s pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije s plaže. Na njima veselo i nasmijano pozira u bikiniju. 

Alina
Alina FOTO: Instagram

"Konačno sam naučila roniti – godinu dana nakon snimanja emisije 'Život na vagi', one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim. A kad sam napokon zaronila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije. Opet sam se uvjerila – vrijedi probati! Sad me je iz vode teško izvući, a najduže sam plivala gotovo 3 sata u komadu", napisala je Alina u opisu objave.

alina život na vagi život na vagi
Život na vagi

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