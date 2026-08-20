Kakva transformacija! Pobjednica 'Života na vagi' izgleda predivno, osmijeh govori sve

Pobjednica osme sezone showa 'Život na vagi' Alina Pantseyeva (28), redovito oduševljava fanove drastičnom fizičkom transformacijom. U show je ušla sa 145 kilograma, dok je u finalu prikazano da je izgubila gotovo 50 posto tjelesne mase.

Sada je na Instagram Storyju podijelila predivnu fotografiju sa svojom mačkom, a mnogi su primijetili koliko Alina izgleda predivno.