Kandidat iz crvenog tima skinuo više od 10,1 kg u tjedan dana, Edo oduševljen: 'E, ovako se otvara sezona Života na vagi!'

Već na prvom vaganju devete sezone 'Života na vagi', stigao je rezultat koji je ostavio cijelu kuću bez teksta, jedan od kandidata iz crvenog tima skinuo je čak 10,1 kilogram u samo tjedan dana! Bio je to Domagoj, najteži kandidat sezone, koji je sa startnih 225 kilograma pao na 214,9 kg i sam je sebi postavio cilj: "Ispod 5 kilograma bih bio razočaran."

Na njegovo iznenađenje, i iznenađenje svih prisutnih, vaga je pokazala više nego duplo! "Tako se otvara nova sezona 'Života na vagi'! Tako se otvara natjecanje!" poručio je trener Edo, dok su svi pljeskali. Ivana iz tima priznala je koliko joj je Domagoj bio motivacija: "Čovjek je radio punom parom, meni osobno je on bio poticaj, kad on može, moram i ja! Fenomenalno je odradio ovih par dana." Domagoj je pokazao da bez obzira na startnu poziciju, stav i rad mogu donijeti šokantan rezultat.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.