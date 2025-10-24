Kandidati pali pred iskušenjem: Dominik pojeo 1880, a Ante 2200 kalorija i osigurao ključnu prednost na vagi!

U srcu Zagorja, pred njih je postavljen stol prepun tradicionalnih zagorskih štrukli, a zadatak je bio jednostavan, ali riskantan – pojesti što više kako bi osvojili prednost na idućem vaganju

Voditeljica Antonija Blaće kandidatima je objasnila pravila igre koja je uzburkala duhove u kući. Svaka pojedena štrukla donosila je 0,2 kilograma prednosti na vagi, no pobjednik nije bio onaj tko pojede najviše komada, već onaj tko unese najviše kalorija. Kako bi kalkulacija bila još složenija, otkriveno je da slane štrukle imaju 300, a slatke 320 kalorija. Dok su neki kandidati, poput Marije, odmah odustali od izazova svjesni posljedica, izjavivši: "Ja sam odustala čim sam čula nagradu," drugi su odlučili riskirati. U središtu pozornosti našli su se Ante i Dominik, čiji se natjecateljski duh rasplamsao pred tanjurima punim zagorskih delicija. Ante, poznat po svom hedonističkom pristupu, nije krio oduševljenje: "Volim izazove u kojima mogu sudjelovati," komentirao je dok je naručivao porciju za porcijom. Njegov moto "Poslije jedenja nema kajanja" savršeno je sažeo njegovu strategiju. S druge strane, Dominik, koji već posjeduje imunitet, također se upustio u borbu, što je zbunilo ostale natjecatelje. Njegova motivacija nije bila posve jasna, no činilo se da ga je ponijela atmosfera natjecanja.

icon-expand Ante i Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon što su tanjuri ispražnjeni, a narudžbe zbrojene, uslijedio je najnapetiji dio – objava rezultata. Antonija Blaće stala je pred kandidate i započela s otkrivanjem tko je bio najhrabriji, ili možda najluđi, u ovom izazovu. Prvo se obratila Dominiku. "Dominik, od osam slatkih i dvije slane, sjećaš se koliko si pojeo?" upitala ga je. Nakon kratkog razmišljanja, Dominik je odgovorio: "Dvije slane i četiri slatke." Antonija je potvrdila i izračunala: "Tako je. Ukupno to iznosi 1880 kalorija." Svi pogledi tada su se okrenuli prema Anti, koji je tijekom cijelog izazova naručivao bez prestanka. "Ante, ti si više nego jednom rekao da nisi baš neki matematičar. Jesi li ipak brojao?" pitala ga je voditeljica. "Ne, nisam brojao," priznao je Ante uz osmijeh. "Ja sam izbrojala," nastavila je Antonija. "Od naručenih pet slatkih i sedam slanih, pojeo si pet slatkih i dvije slane, što iznosi **dvije tisuće i 200 kalorija**! Što znači da si pojeo više od Dominika i da si ti taj koji je osvojio prednost na vagi."

icon-expand Štrukli, Život na vagi FOTO: RTL

Antina pobjeda donijela mu je impresivnih 1,4 kilograma prednosti na vaganju, no reakcije ostalih kandidata bile su pomiješane. "Meni to stvarno nije jasno. Pojesti 2200 kalorija... to je cjelodnevni kalorijski unos ovdje. Teško će to biti potrošiti," komentirala je jedna od natjecateljica, zabrinuta kako će se toliki unos odraziti na Antin konačni rezultat. Sam Ante priznao je da mu prednost na vagi nije bila jedini motiv. "Nisam toliko zbog prednosti na vagi, više sam napravio show," izjavio je, potvrđujući svoju reputaciju zabavljača. Ipak, ova riskantna pobjeda stavila ga je u centar pažnje, a hoće li mu se hrabra, ali kalorična strategija na kraju isplatiti, pokazat će upravo vaga koja ih sve s nestrpljenjem očekuje.

