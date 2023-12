Kandidati prije showa 'Život na vagi' i sada: Kod koga vidite najveću promjenu?

Treneri Edo i Mirna kandidate 'Života na vagi' odveli su u dvorac Ribnik, gdje ih je čekalo jedno iznenađenje - njihova kaširana fotografija u prirodnoj veličini s početka sezone. Svi su bili šokirani, pogotovo kad su vidjeli kako izgledaju u videima s prvih vaganja. Odvratno mi je ovo gledati jer sam si sama to napravila. Sama sam sebi uništila život i kad to gledaš, misliš - što ti je to trebalo, zašto si to napravila?!" rekla je Marsela koja je bacila svoj 'kaširanac'.

Ipak, nisu svi kandidati bili zgroženi - Nina je komentirala kako je lijepo vidjeti se s 30 kilograma manje i da se bolje osjeća u vlastitoj koži, ali nije bila zgrožena viđenim jer si je i prije bila lijepa. "Jako me dirnulo kad na videu vidiš kako te drugi vide," rekla je Silvija koja je zaplakala sa svojim trenerom Edom kojeg su njezine riječi dirnule.