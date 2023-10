Kandidati primjećuju da je Anđeli svaki dan sve gore, a Edo kaže: 'Više nije prisutna umom, ona je vani'

Goran je komentirao kako je kasno proplivao, tek s 15, 16 godina, no da se naučio održavati na vodi. Timovi su imali dvije minute za dogovaranje taktike. Pero je bio bitna karika tijekom dogovora jer se bavi vodenim sportovima i upoznat je s raznim tehnikama na vodi i pod vodom tako da mislim da je ovaj izazov naklonjen plavom timu", samouvjereno je rekla Mirna, pohvalila i Juru te naglasila kako je njezin tim jako dobar u taktiziranju. No i crveni su smatrali kako su dobro razradili taktiku.

Plavci su krenuli žustro dok su crveni počinjali ispočetka jer su mijenjali raspored kandidata na pontonu. Crveni su pokušavali smanjiti prednost plavaca, a Vlašiću je bilo jako teško što nije mogao pomoći ekipi. Pokupili smo jednu stranu i vraćamo se. Znamo da nemamo dovoljno, ali nadamo se da nam neće puno faliti i da ćemo se morati vratiti po jedan ili dva predmeta koji su bliže molu i da ćemo stići", rekla je Silvija.

Vidim da crveni dolaze prvi do mola, ali znam koliko su otprilike postaja preskočili i znam da će im sigurno faliti jer smo detaljnije odradili cijeli krug", rekao je Jure. Crveni su u prvoj turi skupili 36 kilograma dok je plavcima nedostajalo samo dva kilograma i kad im je to trenerica Mirna viknula, odmah su krenuli natrag jer su već imali felgu za koju su znali da ima više od dva kilograma.

I to je to, slavlje kreće, euforija je nastala odmah", rekao je Jure, a Mirna dodala: Jako sam ponosna na plavce. Baš smo se timski ujedinili, što se osjeti na izazovima. Osjeti se to zajedništvo i snaga koje već u drugom izazovu daje rezultate. Bravo!" Goran je bio zadovoljan svojim timom jer su pričali, dogovarali se, a Edo je dodao: Drugi krug vas je zeznuo. Da ste odradili u prvoj rundi sve, imali biste lijepu prednost. Plavi se tim poprilično osokolio i osjećaju se nadmoćno u odnosu na crveni i to je situacija u kojoj svakako ne treba ostati dugo."