Kandidati se suočili s najgorim unutarnjim glasovima: 'Preskoči trening, nesposoban si!'

U posebno emotivnoj vježbi, Dominik je dobio ulogu onog koji želi naprijed, Katarina je bila njegov saveznik, a Domagoj je igrao saboter glas u glavi. Scena je bila snažna, bolna i istinita. Domagoj, u ulozi sabotera, napao je Dominika riječima:

"Preskoči danas trening, nećeš ništa izgubiti! Jučer si zeznuo, što sad glumiš da ti je stalo? Nesposoban si. Drugi to mogu jer su jači!"

Srećom, uz njega je bila Katarina, glas podrške:

"Jučer je bio pad, danas je nova šansa. Ne moraš biti savršen, odradi barem pola sata treninga. Trudiš se i radiš. Drugi nisu tu bitni."