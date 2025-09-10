Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Kandidati se suočili s najgorim unutarnjim glasovima: 'Preskoči trening, nesposoban si!'

Psihologinja je stigla u 'Život na vagi' kako bi im pomogla prepoznati i nadvladati vlastite unutarnje sabotere. Emocije su bile snažne, a neki su se teško nosili s brutalnim rečenicama koje si sami često ponavljaju

RTL.hr
10.09.2025 17:00

U posebno emotivnoj vježbi, Dominik je dobio ulogu onog koji želi naprijed, Katarina je bila njegov saveznik, a Domagoj je igrao saboter glas u glavi. Scena je bila snažna, bolna i istinita. Domagoj, u ulozi sabotera, napao je Dominika riječima:

"Preskoči danas trening, nećeš ništa izgubiti! Jučer si zeznuo, što sad glumiš da ti je stalo? Nesposoban si. Drugi to mogu jer su jači!"

Srećom, uz njega je bila Katarina, glas podrške:

"Jučer je bio pad, danas je nova šansa. Ne moraš biti savršen, odradi barem pola sata treninga. Trudiš se i radiš. Drugi nisu tu bitni."

Psihologinja, Život na vagi
Psihologinja, Život na vagi FOTO: RTL

Josipa se posebno prepoznala u zadatku. "Vodim unutarnje razgovore sa sobom, a uglavnom se javlja taj kritičar", iskreno je priznala. Psihologinja je objasnila kako je ključno prepoznati trenutke u kojima si štetimo vlastitim mislima i umjesto toga birati suosjećanje, razumijevanje i male korake naprijed.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi
Život na vagi

Ivana se rasplakala na vaganju zbog riječi svoje majke: 'Ne znam primiti kompliment'

Život na vagi

Slavi ljubav! Mislav iz 'Života na vagi' proslavio 3. godišnjicu braka: 'Neka nam je takvih još 50 minimalno!'

Moglo bi te zanimati

Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Alina za RTL.hr otkrila što misli o novim kandidatima 'Života na vagi': 'Malo mi je čudno promatrati sve to sa strane'

Antonija Blaće 'zagrebala' po starim ranama: 'Prošli put si odustao, što sad?'

Ante iz 'Života na vagi' progovorio o razdvojenosti od sina: 'Svaku večer se pomolim za njega, da mu nogica bude dobro'

Simpatični Zoran za RTL.hr: 'Dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'

Nena se pokazala kao jaka karika u 'Životu na vagi', a za RTL.hr kaže: 'Želim imati 60 kilograma'