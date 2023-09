Kandidati 'Života na vagi' o razlozima prijave: 'Ako dobijem još koju kilu, neću se moći kretati'

Nedavno je započela sedma sezona 'Života na vagi' u kojem će 16 kandidata uz pomoć trenera Mirne Čužić i Edina Mehmedovića promijeniti svoje životne navike i transformirati svoje tijelo. Svaki od njih nam je otkrio koji je njihov razlog što su se prijavili u RTL-ov show.

"Prekretnica je bila to što sam znao ako dobijem još koju kilu da će to biti to, da se neću moći ni kretati ni ništa i onda će mi biti sve teže i teže izgubiti to", rekao je Mislav Vlašić.

"Najveća prekretnica da se prijavim u ovu emisiju je to što sam postala svjesna da višak mojih kilograma utječe na moje zdravstveno stanje i zato sam to odlučila promijeniti", ispričala je Nina Bandić.

"Prekretnica je bila ta da me zaručnica zapravo nagovorila u jednu ruku da se prijavim radi zdravlja da se ne bi što pogoršalo, a drugi dio je bio radi sebe", objasnio je Leonardo Prajo.

Što su ostali kandidati 'Života na vagi' rekli o svojim razlozima za prijavu, doznajte u videu.

