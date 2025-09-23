Kandidati 'Života na vagi' otkrili čari fizikalne terapije: 'Svatko od nas ima neke stare povrede koje su se sad aktivirale'

Pobjeda u iscrpljujućem izazovu donijela je crvenom timu 'Života na vagi' nagradu koja se pokazala vrjednijom od bilo kakvog luksuza – prijeko potrebnu fizikalnu terapiju. Za kandidate, čija su tijela podvrgnuta svakodnevnim ekstremnim naporima, posjet stručnog tima pod vodstvom fizioterapeutkinje Jovane Žužul postao je ključan trenutak za oporavak, regeneraciju i mentalni predah od surove svakodnevice

Stručnjaci su odmah prepoznali da pristup "jedna veličina za sve" ovdje ne vrijedi. Svaki kandidat došao je sa svojim jedinstvenim problemima, a terapija je bila prilagođena upravo njima. Dominik, koji se požalio na bol u donjem dijelu leđa koja se širila niz nogu, dobio je sportski tretman usmjeren na opuštanje mišića. S druge strane, Dubravko je prošao ortopedski tretman fokusiran na kosti zdjelice i rebra, demonstrirajući koliko je precizna dijagnostika važna za učinkovit oporavak. "Terapija je njima potrebna za regeneraciju, oporavak, prevenciju ozljeda i sanaciju postojećih problema," objasnila je Jovana Žužul, naglašavajući važnost ovakvih tretmana u procesu transformacije kandidata.

icon-expand Fizikalna terapija, Život na vagi FOTO: RTL

Posebnu pažnju privukao je tretman koji je dobio Ivan – takozvane "čizmice" za limfnu drenažu. Njegova početna znatiželja brzo se pretvorila u čuđenje. "A što su čizmice?" pitao je, da bi ga ubrzo zakopčali u nešto što je opisao kao "Astro Boy tenisice iz svemira." Iskustvo je bilo intenzivno. "Tri i pol bara, buraz, pa neke gume nisu napumpane na toliko," komentirao je Ivan osjećajući pritisak zraka koji potiče cirkulaciju. Iako je zvučalo ekstremno, rezultat je bio spektakularan. "Noge su mi... ne znam, k'o da na oblaku šetam. Ekstra level sam dobio," oduševljeno je podijelio svoje iskustvo nakon tretmana, osjećajući nevjerojatnu lakoću.

icon-expand Jovana Žužul, Život na vagi FOTO: RTL

Za neke kandidate, poput Nene, ovo je bio prvi susret s fizikalnom terapijom, a pokazao se kao pravi vrtlog emocija. "Nisam nikad bila na fizikalnim terapijama," priznala je prije početka. Tretman je bio iznimno bolan. "Na masaži osjećam ogromnu bol, baš me boli," iskreno je rekla, a na upit terapeuta o jačini boli na skali od 1 do 10, odgovorila je: "Osam!" Ipak, uz stručno vodstvo i tehnike disanja, Nena je uspjela prebroditi početni šok. Ono što je počelo kao mučno iskustvo, završilo je potpunim preokretom. "Na kraju mi je bilo super i čak bih možda htjela još sat-dva," izjavila je kroz smijeh, dokazujući da se trud i bol itekako isplate.

icon-expand Fizikalna terapija, Život na vagi FOTO: RTL