Kandidati 'Života na vagi' otkrili čari fizikalne terapije: 'Svatko od nas ima neke stare povrede koje su se sad aktivirale'

Stručnjaci su odmah prepoznali da pristup "jedna veličina za sve" ovdje ne vrijedi. Svaki kandidat došao je sa svojim jedinstvenim problemima, a terapija je bila prilagođena upravo njima. Dominik, koji se požalio na bol u donjem dijelu leđa koja se širila niz nogu, dobio je sportski tretman usmjeren na opuštanje mišića. S druge strane, Dubravko je prošao ortopedski tretman fokusiran na kosti zdjelice i rebra, demonstrirajući koliko je precizna dijagnostika važna za učinkovit oporavak. "Terapija je njima potrebna za regeneraciju, oporavak, prevenciju ozljeda i sanaciju postojećih problema," objasnila je Jovana Žužul, naglašavajući važnost ovakvih tretmana u procesu transformacije kandidata.
Posebnu pažnju privukao je tretman koji je dobio Ivan – takozvane "čizmice" za limfnu drenažu. Njegova početna znatiželja brzo se pretvorila u čuđenje. "A što su čizmice?" pitao je, da bi ga ubrzo zakopčali u nešto što je opisao kao "Astro Boy tenisice iz svemira." Iskustvo je bilo intenzivno. "Tri i pol bara, buraz, pa neke gume nisu napumpane na toliko," komentirao je Ivan osjećajući pritisak zraka koji potiče cirkulaciju. Iako je zvučalo ekstremno, rezultat je bio spektakularan. "Noge su mi... ne znam, k'o da na oblaku šetam. Ekstra level sam dobio," oduševljeno je podijelio svoje iskustvo nakon tretmana, osjećajući nevjerojatnu lakoću.
Za neke kandidate, poput Nene, ovo je bio prvi susret s fizikalnom terapijom, a pokazao se kao pravi vrtlog emocija. "Nisam nikad bila na fizikalnim terapijama," priznala je prije početka. Tretman je bio iznimno bolan. "Na masaži osjećam ogromnu bol, baš me boli," iskreno je rekla, a na upit terapeuta o jačini boli na skali od 1 do 10, odgovorila je: "Osam!" Ipak, uz stručno vodstvo i tehnike disanja, Nena je uspjela prebroditi početni šok. Ono što je počelo kao mučno iskustvo, završilo je potpunim preokretom. "Na kraju mi je bilo super i čak bih možda htjela još sat-dva," izjavila je kroz smijeh, dokazujući da se trud i bol itekako isplate.
Intenzivni treninzi u "Životu na vagi" ne stvaraju samo nove upale, već često "probude" i stare, zaboravljene ozljede. "Svatko od nas ima neke stare povrede koje su se sad aktivirale," primijetila je Ana, spominjući vlastite probleme s vratom. Mnogi su se složili, ističući kako su bolovi koje nisu osjećali godinama sada ponovno postali dio njihove svakodnevice. Upravo zato, ova nagrada stigla je u pravi trenutak. "Ovo nam je došlo kao lijek," zaključila je Ana. Terapija je za iscrpljene natjecatelje bila puno više od fizičkog tretmana. Pružila im je osjećaj olakšanja, vratila im snagu i, što je najvažnije, dala im mentalni poticaj za nastavak borbe s kilogramima. Nakon bolnih masaža i inovativnih tretmana, jedno je sigurno – pobjednički tim je napunio baterije i spreman je za nove izazove koji ih čekaju.
