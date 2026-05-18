Kandidati 'Života na vagi' ponovno na okupu! Josipa i Zoran priredili veliku rođendansku proslavu: 'Bilo je nezaboravno'

Bivši kandidati devete sezone 'Života na vagi' još su jednom pokazali koliko su ostali povezani i nakon završetka showa

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Druženje, smijeh i dobra atmosfera obilježili su veliko slavlje koje su organizirali Josipa i Zoran, a fotografije s proslave odmah su privukle pažnju pratitelja na društvenim mrežama. "Ovo mi je bio jedan od najboljih dana u životu zahvaljujući vama dragi moji prijatelji. Hvala na svemu, a posebno na predivnom druženju... Bilo je nezaboravno", napisala je Josipa uz niz fotografija sa slavlja.

icon-expand Josipa i Zoran, Život na vagi FOTO: Instagram

Veliko slavlje i puno emocija

Kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, ekipa se okupila u opuštenoj atmosferi uz tortu, glazbu i puno smijeha, a Josipa je posebno zablistala u narančastoj kombinaciji i rođendanskim naočalama. Na druženju su se okupili prijatelji i obitelj, a slavilo se čak dvostruko - Josipin 50. rođendan i Zoranov 44. "Ja imam u utorak 44-ti pa malo spojili", otkrio je Zoran za RTL.hr. Fotografije pokazuju koliko su kandidati i dalje povezani kroz iskustvo koje su prošli u showu, a pratitelji su im u komentarima poželjeli puno zdravlja, sreće i još ovakvih zajedničkih trenutaka.

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Publika ih i dalje rado prati