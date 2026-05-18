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Život na vagi

Kandidati 'Života na vagi' ponovno na okupu! Josipa i Zoran priredili veliku rođendansku proslavu: 'Bilo je nezaboravno'

Bivši kandidati devete sezone 'Života na vagi' još su jednom pokazali koliko su ostali povezani i nakon završetka showa

RTL.hr
18.05.2026 13:01

Druženje, smijeh i dobra atmosfera obilježili su veliko slavlje koje su organizirali Josipa i Zoran, a fotografije s proslave odmah su privukle pažnju pratitelja na društvenim mrežama.

"Ovo mi je bio jedan od najboljih dana u životu zahvaljujući vama dragi moji prijatelji. Hvala na svemu, a posebno na predivnom druženju... Bilo je nezaboravno", napisala je Josipa uz niz fotografija sa slavlja.

Josipa i Zoran, Život na vagi
Josipa i Zoran, Život na vagi FOTO: Instagram

Veliko slavlje i puno emocija

Kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, ekipa se okupila u opuštenoj atmosferi uz tortu, glazbu i puno smijeha, a Josipa je posebno zablistala u narančastoj kombinaciji i rođendanskim naočalama. Na druženju su se okupili prijatelji i obitelj, a slavilo se čak dvostruko - Josipin 50. rođendan i Zoranov 44.

"Ja imam u utorak 44-ti pa malo spojili", otkrio je Zoran za RTL.hr.

Fotografije pokazuju koliko su kandidati i dalje povezani kroz iskustvo koje su prošli u showu, a pratitelji su im u komentarima poželjeli puno zdravlja, sreće i još ovakvih zajedničkih trenutaka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Publika ih i dalje rado prati

Josipa i Zoran bili su među kandidatima koje je publika zavoljela zbog iskrenosti, pozitivne energije i velikih životnih promjena koje su prošli kroz 'Život na vagi'. I danas redovito dijele trenutke iz privatnog života, a pratitelji ih nastavljaju bodriti na njihovom putu.

Podsjetimo, oboje su nedavno za RTL.hr otvoreno govorili o životu nakon showa, novim navikama i svakodnevici nakon transformacije.

Intervju s Josipom pročitajte OVDJE, a intervju sa Zoranom OVDJE.

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