Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Kandidati 'Života na vagi' pred najvećim iskušenjem do sada, frižider pun poroka unio nemir u kuću: 'Prvo se vadi pivica!'

U kuću je stigao cijeli tjedan iskušenja, a prvi test karaktera stigao je u obliku naizgled bezazlenih kućanskih aparata, televizora i hladnjaka. Dok je televizor s bogatom ponudom filmova i serija prijetio povratku sjedilačkom načinu života, prava drama nastala je otvaranjem vrata misterioznog frižidera

RTL.hr
29.09.2025 22:00

Napetost je rasla dok su se kandidati okupljali oko hladnjaka. Čast da prvi zaviri u zabranjenu zonu pripala je Domagoju, koji je uzbuđeno otvorio vrata i počeo izvještavati o sadržaju. "Otvaram frižidera... u frižideru...!", uzviknuo je, a zatim je krenulo nabrajanje koje je izazvalo uzdahe i šok u prostoriji. "Naravno, prvo se vadi pivica!", komentirao je jedan od kandidata dok je Domagoj izvlačio bocu po bocu. No, to je bio tek početak. Uskoro su na svjetlo dana izašle i druge delicije koje su kandidatima strogo zabranjene. Mirisi su se brzo proširili prostorijom, budeći stare navike i želje. "Ovo još uvijek se osjeti po prstima, mirisi kobasica i špeka", priznao je Domagoj, dok su drugi otvoreno govorili o svojim najvećim slabostima. "Najviše su me čvarci privukli. To je ono definitivno", iskren je bio Zoran. S njim se složila i Josipa: "Najviše volim pancetu i čvarke."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Dok su neki teško odolijevali, drugi su pokušavali ostati čvrsti. "Ne, ne, ja ću jesti pomidor", odlučno je rekla Marija, iako je i sama priznala da obožava pancetu. Zvonimir je situaciju pokušao sagledati filozofski: "Svatko ima svoj porok i svakoga nešto privlači. Budemo vidjeli koliko smo ojačali sad u ovih šest tjedana." Iskušenja su bila posvuda.  Ovaj tjedan iskušenja pokazao se kao dvosjekli mač. "Mislim da može televizor biti dvosjekli mač zato što se možemo vratiti nekim svojim starim navikama", zabrinuto je prokomentirao Zvonimir, aludirajući na opasnost da se treninzi zamijene gledanjem filmova.

Ivan, Snežana, Dubravko, Život na vagi
Ivan, Snežana, Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Tjedan bez trenera tek je počeo, a prva zamka već je postavljena. Hladnjak pun kaloričnih bombi i neograničen pristup televiziji stavili su kandidate pred najveći mentalni izazov do sada. Hoće li uspjeti odoljeti iskušenjima i dokazati da su naučili lekcije o disciplini, ili će stari poroci prevladati sada kada nema nikoga da ih nadzire, pokazat će dani koji slijede. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi
Život na vagi

Nenine suze u 'Životu na vagi' otkrile bolnu istinu o odvojenosti

Život na vagi

Šokantan preokret u 'Životu na vagi' - treneri odlaze, a stiže im zamjena: 'Nemojte nas sramotiti!'

Moglo bi te zanimati

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' podijelili video s vjenčanja: 'Ti si moje ono nešto'

Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' objasnila što se kandidatima događa već u prvom tjednu showa zbog pravilne prehrane i tjelovježbe

Nena iz 'Života na vagi' o tri kćerke i suprugu: 'Kad bih pobijedila, odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland

Trener Edo oduševio nedjeljnim prizorima s kćerima: 'Pozdrav tebi i tvojim princezama'

Gledatelji zatrpali Emu porukama nakon šokantnog ispadanja iz 'Života na vagi': 'Plakala sam kad si ispala'

Kandidati dobivaju nove trenere! 'Dobar je strah tko ga ima!'