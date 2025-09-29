Kandidati 'Života na vagi' pred najvećim iskušenjem do sada, frižider pun poroka unio nemir u kuću: 'Prvo se vadi pivica!'

U kuću je stigao cijeli tjedan iskušenja, a prvi test karaktera stigao je u obliku naizgled bezazlenih kućanskih aparata, televizora i hladnjaka. Dok je televizor s bogatom ponudom filmova i serija prijetio povratku sjedilačkom načinu života, prava drama nastala je otvaranjem vrata misterioznog frižidera

Napetost je rasla dok su se kandidati okupljali oko hladnjaka. Čast da prvi zaviri u zabranjenu zonu pripala je Domagoju, koji je uzbuđeno otvorio vrata i počeo izvještavati o sadržaju. "Otvaram frižidera... u frižideru...!", uzviknuo je, a zatim je krenulo nabrajanje koje je izazvalo uzdahe i šok u prostoriji. "Naravno, prvo se vadi pivica!", komentirao je jedan od kandidata dok je Domagoj izvlačio bocu po bocu. No, to je bio tek početak. Uskoro su na svjetlo dana izašle i druge delicije koje su kandidatima strogo zabranjene. Mirisi su se brzo proširili prostorijom, budeći stare navike i želje. "Ovo još uvijek se osjeti po prstima, mirisi kobasica i špeka", priznao je Domagoj, dok su drugi otvoreno govorili o svojim najvećim slabostima. "Najviše su me čvarci privukli. To je ono definitivno", iskren je bio Zoran. S njim se složila i Josipa: "Najviše volim pancetu i čvarke."

icon-expand Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Dok su neki teško odolijevali, drugi su pokušavali ostati čvrsti. "Ne, ne, ja ću jesti pomidor", odlučno je rekla Marija, iako je i sama priznala da obožava pancetu. Zvonimir je situaciju pokušao sagledati filozofski: "Svatko ima svoj porok i svakoga nešto privlači. Budemo vidjeli koliko smo ojačali sad u ovih šest tjedana." Iskušenja su bila posvuda. Ovaj tjedan iskušenja pokazao se kao dvosjekli mač. "Mislim da može televizor biti dvosjekli mač zato što se možemo vratiti nekim svojim starim navikama", zabrinuto je prokomentirao Zvonimir, aludirajući na opasnost da se treninzi zamijene gledanjem filmova.

icon-expand Ivan, Snežana, Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL