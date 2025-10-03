Kandidati 'Života na vagi' prošli dosada najzahtijevniji poligon: 'Želim vam čestitati jer ovo nije mala stvar!'

Kako su kandidati jedan po jedan kretali na poligon, dvoranom su odjekivali povici podrške, ali i bolni uzdasi. Svaka priča bila je borba za sebe. Gledajući Domagoja, Edo je ostao zatečen. "Fasciniran sam onime što Domagoj radi," priznao je, a u njegovom glasu čulo se više od divljenja. "Respekt, ogroman respekt. To je onaj moment u kojem ovo što ja radim zapravo dobiva svoj kompletni smisao."

Treneri su predstavili poligon koji nije bio samo niz vježbi, deset udaraca teške 'Slam' lopte o pod, kao da izbacuješ svu frustraciju iz sebe. Trk do 'Air Bikea' gdje 30 sagorjelih kalorija osjećaš kao vatru u plućima. Dvadeset udaraca čekićem u gumu, svaki odjekuje kao otkucaj srca na rubu izdržljivosti. I za kraj, dvadeset čučnjeva s medicinkom, posljednji atomi snage pretvoreni u pokret. Ulog je bio ogroman. Svatko tko pobijedi štopericu i završi za manje od četiri minute, cijelom timu donosi pola kilograma prednosti. Vježbe su im bile poznate, ali ovo je bilo drugačije.

A onda Mare. "Ajme, kakav start! Nisam očekivala da će žena tako potrčati do prve stanice," komentirala je oduševljeno trenerica Mirna. Gledali smo ženu koja je odlučila srušiti zidove ispred sebe. "Sve sam si stavila u glavu da ja to mogu i hoću. Išla sam koliko sam god mogla i preko moje granice," izjavila je.Dok se Dubravko borio sa svakim pokretom, a um odbijao odustati, prišao mu je trener Edo: "Jesi ti svjestan što ti radiš danas? Imao si 74 godine kada si ušao ovdje. Stari, ti si bio korak do smrti. Ti si ovdje kompletno preokrenuo svoj život."

"Prije svega, želim vam čestitati jer ovo nije mala stvar. Sada ste zaista pokazali da ste u ovih osam tjedana jako napredovali, svi od prvog do zadnjeg," poručili su treneri. "Kad vidiš uspjeh kakav su postigli u samo osam tjedana, evo, i ja se od sreće naježim."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.