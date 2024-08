Kandidatima osme sezone 'Života na vagi' najveća su motivacija njihova djeca: 'Želim što dulje živjeti zbog svog sina'

Maja Marušić iz Velike Ludine želi uživati sa svoje troje djece u aktivnostima, no zbog svoje trenutačne kilaže to ne može. "Kad odem s djecom na neki izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom", priznala je 43-godišnjakinja. Objasnila je kako to sada nije moguće jer ne može dugo trčati, hodati uzbrdo ili trenirati nešto.