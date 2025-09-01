Emisije
Život na vagi

Kandidatkinja Marija na samom početku sve nasmijala: 'U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore'

Kandidati su se suočili s prvom preprekom na putu prema velikoj promjeni, a samo oni koji stignu do cilja dobit će priliku boriti se za novi život

RTL.hr
01.09.2025 21:25

Nova sezona 'Života na vagi' počela je i to bez odugovlačenja! Kandidati su se odmah našli pred izazovom koji je testirao i fizičku spremu i mentalnu snagu. Sa startne pozicije morali su doći do cilja uz stazu koja je bila blago uzbrdo, ali dovoljno zahtjevna da mnogi već tada osjete težinu puta koji je pred njima. Samo oni koji su stigli do cilja postali su službeni kandidati devete sezone.

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

Katarina nije skrivala šok: "Prva reakcija mi je bila da se mogu odmah vratiti u autobus." Zvonimir je otvoreno priznao da se zapitao ima li uopće snage: "Čovjek si postavi sumnju sam u sebe." Ante je odmah pokazao odlučnost: "Odustajanje nije opcija." Najviše pažnje svojom strategijom privukla je Marija. "U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gori, da ja moram do tog janjeta doć!" nasmijala je sve oko sebe.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Na cilju ih nije čekala samo potvrda ulaska u show, nego i vrijedna nagrada. Ipak, najvrjednija nagrada za većinu je ona unutarnja, zdravlje, nova energija i životna promjena. "Volio bih osvojiti, ali najveća nagrada mi je ta da smršavim i promijenim svoj život", rekao je Ante.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

