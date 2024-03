Kao drugi čovjek! Leonardo iz 'Života na vagi' pokazao impresivnu transformaciju u nekoliko mjeseci

Inače, Leonardo se početkom veljače ozlijedio. "Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba", napisao je na Instagramu uz niz fotografiju.

O nezgodi je progovorio za RTL.hr. "Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligementi popucali", rekao je Leonardo. Nije siguran hoće li sve biti uredu, no siguran je u to da će oporavak u svakom slučaju dugo trajati.