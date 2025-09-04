Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Kapa do poda! Pobjednički tim u 'Životu na vagi' iznenadio odlukom

Nakon naporne borbe i osvajanja prve velike pobjede, plavi tim dobio je priliku odrediti koliko će pijeska, do čak 3 kilograma, dodati suparničkom timu na idućem vaganju

RTL.hr
04.09.2025 22:00

"Jesmo podijeljeni u timove, ali smo prvenstveno prijatelji i društvo", poručila je Tamara dok su timski donosili odluku. Umjesto maksimalnog opterećenja, odlučili su se staviti samo šaku pijeska, i to u šali. Ova odluka izazvala je oduševljenje i poštovanje, a trenerica Mirna nije skrivala koliko je ponosna.

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Zvonimir, koji se već nekoliko puta istaknuo kao timski motivator, rekao je: "Uz ovakve suigrače ja stvarno ne znam mogu li izgubiti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi plavi tim
Život na vagi

Nena u suzama nakon poraza crvenih: 'Najlakša sam, pa me žele van'

Moglo bi te zanimati

Rebecca i Mario za RTL.hr otkrili istinu o Nikolini: 'Nije bilo onako kako se pričalo'

Antonija iz 'Života na vagi' sada jasno zna što želi: 'Osamostaliti se napokon i možda pronaći ljubav'

Edo usred treninga 'poludio' na Antoniju: 'Ti meni ovo zoveš trudom?!'

Nakon podjele timova već krenule prve taktike: 'On bi mogao biti jača karika'

Snežana iz 'Života na vagi': 'Majci ne mogu oprostiti. Previše ljutnje nosim u sebi'

Tamara za RTL.hr otkriva svoje ciljeve u 'Životu na vagi': 'Na kraju ovog putovanja želim biti bolja mama'