Kapa do poda! Pobjednički tim u 'Životu na vagi' iznenadio odlukom

"Jesmo podijeljeni u timove, ali smo prvenstveno prijatelji i društvo", poručila je Tamara dok su timski donosili odluku. Umjesto maksimalnog opterećenja, odlučili su se staviti samo šaku pijeska, i to u šali. Ova odluka izazvala je oduševljenje i poštovanje, a trenerica Mirna nije skrivala koliko je ponosna.

Zvonimir, koji se već nekoliko puta istaknuo kao timski motivator, rekao je: "Uz ovakve suigrače ja stvarno ne znam mogu li izgubiti."

