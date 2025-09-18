Kapetan crvenih Dominik izazvao Edu! Oklada koja bi mogla boljeti

Nakon što su odradili još jedan zahtjevan trening, članovi crvenog tima zračili su samopouzdanjem. Toliko da su uvjereno poručili da ovaj tjedan nose pobjedu! Trener Edo ih je pogledao i uz osmijeh upitao: "Znači, želite reći da sigurno pobjeđujemo?"

"Da!", odgovorili su uglas. Dominik je dodatno začinio atmosferu: "U 50 eura!" Edo se brzo izvukao: "Ne kladim se u novce." Ali je zato ponudio izazov koji se ne odbija: "Može 50 sklekova!" Oklada je pala, ako crveni izgube, Edo će raditi 50 sklekova. Ako pobijede, možda netko drugi. "Ovaj tjedan je bio jako dobar", zaključio je Edo. "Stvorili smo sve preduvjete da pobijedimo na vaganju." Hoće li crveni ostvariti pobjedu i poštedjeti svog trenera ili ćemo gledati Edu kako odrađuje dogovorenu kaznu? Čeka nas napeto vaganje.

