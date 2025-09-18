Emisije
Život na vagi

Kapetan crvenih Dominik izazvao Edu! Oklada koja bi mogla boljeti

Trener Edo i crveni tim dogovorili su neobičnu okladu pred vaganje. Umjesto novca, sklekovi!

RTL.hr
18.09.2025 17:00

Nakon što su odradili još jedan zahtjevan trening, članovi crvenog tima zračili su samopouzdanjem. Toliko da su uvjereno poručili da ovaj tjedan nose pobjedu! Trener Edo ih je pogledao i uz osmijeh upitao: "Znači, želite reći da sigurno pobjeđujemo?"

Edo, Život na vagi
Edo, Život na vagi FOTO: RTL

"Da!", odgovorili su uglas. Dominik je dodatno začinio atmosferu: "U 50 eura!" Edo se brzo izvukao: "Ne kladim se u novce." Ali je zato ponudio izazov koji se ne odbija: "Može 50 sklekova!" Oklada je pala, ako crveni izgube, Edo će raditi 50 sklekova. Ako pobijede, možda netko drugi. "Ovaj tjedan je bio jako dobar", zaključio je Edo. "Stvorili smo sve preduvjete da pobijedimo na vaganju." Hoće li crveni ostvariti pobjedu i poštedjeti svog trenera ili ćemo gledati Edu kako odrađuje dogovorenu kaznu? Čeka nas napeto vaganje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

edo crveni tim život na vagi
