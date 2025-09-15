Emisije
Život na vagi

Kapetan Dominik pred svima prozvao jednu kandidatkinju: 'Nisam došao ovdje nekome biti mama i tata'

Dominik je otkrio kako u crvenom timu 'Života na vagi' postoje neki problemi

RTL.hr
15.09.2025 22:20

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Možda i najteži odlazak iz 'Života na vagi'! Tamara napušta show, slomljena je zbog ishoda

Kate rasturila vaganje! Pogledajte što su joj priredili njezini prijatelji iz showa

