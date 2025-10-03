Kapetani 'Života na vagi' napokon sjeli za isti stol: 'Dio moje ekipe se okrenuo njemu'

Iako se na prvi pogled čini da je rivalstvo isključivo sportsko, kapetan Dominik je u iskrenom trenutku priznao kako ga pogađaju potezi članova vlastitog tima. Pritisak da se bude bolji vođa od suparničkog kapetana očit je, no najteže padaju situacije kada se odanost unutar vlastitih redova dovodi u pitanje. "Jednostavno, možda me malo trigeralo to što se dio moje ekipe okrenuo njemu", priznao je Dominik, referirajući se na Zvonimira. Iako je brzo dodao kako smatra da je to "sada izrazito nebitno", nije mogao sakriti da su ga takvi trenuci pogodili. "Možda me u tom trenutku to malo živciralo", zaključio je, otkrivajući ljudsku stranu kapetanske uloge – onu u kojoj osobni osjećaji i timska dinamika postaju neraskidivo isprepleteni.

Suočen s unutarnjim trzavicama, Dominik je otkrio kako njegov tim rješava probleme. Umjesto guranja problema pod tepih, odlučili su se za otvoren pristup koji je donio drastične promjene. "Imali smo obiteljski sastanak i situacija se drastično promijenila nabolje. Sad funkcioniramo zajedno kao tim", objasnio je. Ovaj potez pokazuje zrelost i želju da se, unatoč povremenim nesuglasicama, održi kohezija ključna za uspjeh. Nakon što su ih potresli odlasci pojedinih članova, tim je, prema Dominikovim riječima, postao "super klapa", što dokazuje da se i najveće pukotine mogu sanirati iskrenom komunikacijom. Dok se natjecanje zaoštrava, a izazovi postaju sve teži, odnosi među kapetanima i unutar timova bit će ključni faktor koji će odlučivati o pobjednicima i gubitnicima. Dominikova iskrenost podsjetnik je da se u 'Životu na vagi' ne gube samo kilogrami, već se na kušnju stavljaju i prijateljstva, povjerenje i snaga karaktera.

