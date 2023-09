Karmela za RTL.hr o ulasku sestre u 'Život na vagi': 'Ovo joj je zadnja prilika za vratiti život i zdravlje'

Marsela Karamatić jedna je od 16 kandidata u 'Životu na vagi' koji pokušavaju transformirati svoje tijelo i navike uz pomoć trenera Edina Mehmedovića i Mirne Čužić. Njezinu sestru Karmelu Karamatić upoznali smo u 'Superparu', a Marsela je istaknula da joj je velika podrška i da su najbolje prijateljice.

Karmela je za RTL.hr progovorila o sestrinom sudjelovanju u 'Životu na vagi', reakciji njihovih roditelja i je li joj čudno gledati sestru nakon što je ona nju ranije gledala u 'Superparu'.

Vidjeli smo tvoju emotivnu reakciju u 'Životu na vagi' pri ulasku tvoje sestre u show. Što si joj rekla pri oproštaju?

Prije ulaska u 'Život na vagi' Marseli su svi članovi obitelji pa i ja održali motivirajući govor, jako nam je bilo bitno da s čvrstom odlukom uđe u show i da shvati ozbiljnost situacije u kojoj se našla. Godinama se trudi smršavjeti, ali je taj uspjeh uvijek privremen. Zato se sada nadamo da će ovaj put biti drugačije. Ovaj rastanak je bio jako emotivan jer smo svjesni da joj je ovo zadnja prilika za vratiti život i zdravlje.

Kako su reagirali vaši roditelji na njezin odlazak u 'Život na vagi'?

Moji roditelji su bili oduševljeni kad nam je Marsela rekla da se prijavila u 'Život na vagi'. Mi smo i sami imali skriveni plan prijaviti je u show jer nismo više vidjeli drugih opcija. Nažalost, u Hrvatskoj je pretilim osobama jako teško dobiti odgovarajuću pomoć, a ova emisija to upravo nudi.

Rekla si da je Marsela znala sama smršavjeti po 20 kila i vratiti. Koliko ti je teško bilo gledati godinama tu njezinu borbu?

Marsela je i ranije znala smršavjeti po 20 kilograma, zadnjom dijetom je došla i do 114 kilograma, ali najbitnija je psiha koja joj nije dozvoljavala da bude zadovoljna sa sobom i lagano krene prema starim obrascima. Ne mogu naći riječi koliko je teško kad želiš pomoći svom članu obitelji, a ne možeš jer riječi ne dopiru do nje. Nevjerojatna je situacija s kojom se ona bori, tu su u pitanju godine patnje i nezadovoljstva.

Je li ti čudno gledati sestru na televiziji nakon što je ona tebe gledala? Proživljavaš li emotivno trenutke u kojima se ona bori da uspije izvršiti neku vježbu?

Moram priznati da sam jako ponosna na sestru jer se trudi i znam da daje sve od sebe. Nekad mi dođe da sam tamo i bodrim je, ali se nadam da u glavi zna da smo uz nju svaki trening.

Marsela je rekla da si joj za sreću dala narukvicu koju je ona tebi poklonila. Koja je priča iza narukvice, tebi je donosila sreću na bodybuilding natjecanjima?

Narukvicu je ona meni poklonila za rođendan kao znak podrške u mome sportu i natjecanju. Citat na narukvici: 'You are never given a dream without also being given the power to make it true' govori o mogućnosti ostvarivanja svakog sna tako da mi nije mogao biti prigodniji poklon od toga upravo za njezin put u 'Život na vagi'.

Show 'Život na vagi' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupe su na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.