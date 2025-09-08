Katarina ispričala bolnu priču o ocu koja ju još prati: 'U zadnje dvije godine bio je 19 puta na aparatima'

U jednom trenutku dok je vježbala, Katarina je priznala da je osjećaj otežanog disanja vraća u prošlost. "Meni se otac gušio često. Zadnje dvije godine bio je 19 puta na aparatima. Ja sam to sve prolazila s njim, i ostavilo je traga." Mirna ju je pažljivo slušala i odmah reagirala riječima podrške: "Skroz si zdrava. Srce ti je zdravo, pluća su ti zdrava, glava, sve je u redu." Iako se strah iz prošlosti zna prikrasti, Katarina hrabro nastavlja gurati kroz svaki trening, uz podršku trenera, tima i gledatelja.

