Katarina iz Splita prijavila se u 'Život na vagi' zbog svoje kćeri: 'Ovo je moj zadnji vlak'

Katarina (45) iz Splita, koja živi sa svojom devetogodišnjom kćeri Lucijom i radi kao šalterski djelatnik, otkrila je zašto se odlučila prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi'. "Prijavila sam se jer sam shvatila da sama ne mogu. Pomoć mi je potrebna, smatram da je ovo moj zadnji vlak, jer imam 45 godina", izjavila je Katarina.
Iako je svjesna važnosti fizičkog zdravlja, Katarina priznaje da je njezin sjedilački posao imao veliki utjecaj na njezinu tjelesnu formu. "Cijelo vrijeme sjedim, nema tu šetanja, nema dizanja. Gibanje mi se svelo na nulu", dodaje. Najveća joj je motivacija za prijavu bila njezina kći. "Lucija mi je najveća motivacija, koliko god mi bilo teško odvojiti se od nje. Najgore mi je to što se ne možemo ni čuti ni vidjeti", iskreno je podijelila.
Iako je realna prema svojim mogućnostima, Katarina kaže da ne očekuje da će doći do finala. "Iskreno, ja se ne vidim u finalu. Ne zato što ja to ne bih htjela, nego zato što vidim da ima dosta ambicioznih kandidata koji su u puno boljem stanju nego što sam ja", ističe, ali naglašava da se prijavila kako bi promijenila svoje životne navike.
"U 'Životu na vagi' bih htjela promijeniti svoje navike. Jer vani sam bila svjesna svega, ali nisam se mogla iskopati iz toga. Ovdje smatram da ću se uspjeti iskopati", zaključila je Katarina.
