Katarina iz 'Života na vagi' otkrila dirljivu uspomenu na Olivera Dragojevića: 'Umjesto Nadalina, pjevao je Katarina'

Legendarni glazbenik te je večeri nastupao, a u pauzama bi, otkrila je Katarina, dolazio sjediti za njihov stol. "Ja sam mu rekla da on zna koja je moja, koja je meni najdraža njegova pisma... 'Nadalina'", započela je Katarina svoju priču. Objasnila je i zašto joj je upravo ta pjesma toliko značila. "Zato što sam, kad sam bila mlada, uvijek mislila da pjeva 'Katarina', i to mi je bilo super", ispričala je kroz smijeh. "I onda kad je ponovo došao na binu pivat', rekao je: 'Evo, sad ćemo otpjevati pjesmu za jednu malu Katarinu'. I cijelu pjesmu, umjesto Nadalina, pjevao je Katarina", ispričala je vidno ganuta kandidatkinja.

Ova gesta velikog glazbenika ostavila je na nju neizbrisiv trag, a njegove pjesme i danas u njoj bude najdublje emocije. Priznala je kako je upravo Oliverova glazba često tjera na suze, ali ne zbog tuge, već zbog sjećanja na ljepša i bezbrižnija vremena."Često zaplačem na njegove pjesme, jer njegove pjesme diraju, bar mene, i uvijek se vraćaju u prošlost. U neko sretno djetinjstvo, sretno sve, nekako nešto lipo", zaključila je Katarina. Njezina ispovijest još je jednom pokazala kako "Život na vagi" nije samo borba s kilogramima, već i duboko emocionalno putovanje na kojem kandidati, suočavajući se sa sadašnjošću, često pronalaze snagu u najljepšim uspomenama iz prošlosti.

