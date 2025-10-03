Katarina iz 'Života na vagi' zbog kćeri razmišlja o odustajanju, Mirna nudi slamku spasa: 'I sad je ponovno borba. Što napraviti?'

Nakon što su se kamere ugasile i obitelji otišle, Katarina je ostala slomljena. Noć bez sna i neprestano vraćanje slika tužnog lica njezine kćeri ostavili su dubok trag.

"Ne znam, cijelu noć nisam mogla spavati", povjerila se Katarina u ranim jutarnjim satima, dok su joj se suze slijevale niz lice. "Stalno mi se vraća film od jučer, od Luce i njezinih rečenica, plača... Sve mi se nešto okrenula cijela situacija." Katarina je objasnila kako je do tog trenutka bila potpuno fokusirana i mentalno spremna ostati u showu do samog kraja. "Taman sam se ustalila, stavila sebe u glavu da sam tu do kraja ako treba", priznala je, dodajući kako je sada sve drugačije. "I sad je ponovno borba. Što napraviti?"

Ono što Katarinu najviše muči jest osjećaj da njezina kći pati. Dok su se drugi kandidati, kako kaže, "rasterećeno opraštali" od svojih najmilijih, njezin je rastanak bio ispunjen grčem i boli. "Znam ja moju Lucu, ona nije plačljivo dijete", objašnjavala je kroz suze. "Normalno je da svakom djetetu fali mater, ali ovo što sam ja kod nje vidjela je 'too much'. Meni je takav grč bio u meni, jer ostavljam je negdje gdje ne želi biti. Ne mogu to njoj raditi. Više ne mogu, jednostavno ne mogu." Njezina unutarnja borba postala je nepodnošljiva. S jedne strane, svjesna je zašto je došla i ne želi odustati od sebe. "Ja stvarno ne želim ići odavde. Stvarno ne želim, ja ne odustajem od sebe", ponavljala je, ali majčinski instinkt i briga za dijete bili su jači od svega.