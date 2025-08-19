Katarina je u 'Životu na vagi' odlučila promijeniti život zbog svoje kćeri: 'Pravo je vrijeme jer vremena više nemam'

Katarina (45) iz Splita opisuje sebe kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena. "Prije nisam bila takva", iskreno kaže. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi. "Ništa ne volim na sebi", priznaje i dodaje kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti.
Višak kilograma joj uskraćuje sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske u klubove i duge šetnje. Sanja o tome da stane u traperice, no ono što je plaši nije izgled, nego pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato odlučila se prijaviti u 'Život na vagi', motiv joj je pružiti svom djetetu što kvalitetnije djetinjstvo. "Pravo je vrijeme jer vremena više nemam", kaže 45-godišnja Kate.
Priznaje da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.
