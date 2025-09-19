Emisije
Život na vagi

Katarina nikad oštrije o crvenom timu 'Života na vagi': 'Ne suosjećaju, dapače, rugaju se'

Dok se kilogrami tope, tenzije između plavog i crvenog tima 'Život na vagi' dosežu točku vrenja. Iza kulisa timskih izazova i napornih treninga, razvija se prava drama puna optužbi za nedostatak empatije, lažno suosjećanje i otvoreno likovanje, a plavi tim više ne želi šutjeti

RTL.hr
19.09.2025 21:30

Atmosfera u kući 'Života na vagi' nikada nije bila napetija. Iako je cilj svih kandidata isti – borba s prekomjernom težinom i promjena životnih navika – odnosi između suparničkih timova postali su toliko zatrovani da je sportsko rivalstvo preraslo u otvoreni sukob. Članovi plavog tima izrazili su duboko razočaranje ponašanjem crvenih.

Kamen spoticanja i glavni izvor frustracije za plavce je, kako navode, neprimjereno slavlje crvenog tima nakon svakog njihovog poraza ili gubitka člana. Jedna od natjecateljica plavog tima nije mogla sakriti svoje ogorčenje.

"Kad god mi izgubimo izazov ili izgubimo člana iz našeg tima, oni se ponašaju kao da samo što ne zapjevaju 'Večeras je naša fešta'. I to ispred nas", povjerila se Katarina kandidatima. 

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Ona ističe kako se njen tim trudi pokazati empatiju i podršku u suprotnim situacijama, upravo kako se crveni ne bi osjećali povrijeđeno. "A mi se svaki put okupimo kad je nešto njima, jer eto, da se ne bi oni našli uvrijeđenima. Imamo empatiju", naglašava, dodajući kako crveni tim ne uzvraća istom mjerom. "Oni metar do nas umiru od smijeha. Da mi njima to napravimo, bilo bi 'Plavi se smiju dok smo mi tužni'."

Osim otvorenog ruganja, plavi tim optužuje crvene i za dvoličnost, tvrdeći da je svako njihovo iskazivanje suosjećanja samo predstava za kamere i trenere.

"Lažu vam i izvode da oni s nama suosjećaju. Ne suosjećaju, dapače, rugaju se", oštro je poručila kandidatkinja plavog tima. Prema njenim riječima, crveni tim se pred svima prezentira kao složna i poštena ekipa koja se međusobno voli, no istina je, tvrdi, potpuno drugačija. "Ne vole se uopće međusobno. Nas žele prikazati kao neku lošu stavku, a cijeli moj plavi tim dijeli sa mnom mišljenje. Nitko nije gluh, svi sve vidimo."

Ova eskalacija sukoba dolazi nakon niza napetih situacija u kojima su se, prema riječima plavaca, crveni naslađivali njihovim neuspjesima i zdravstvenim problemima. "Od prvog tjedna su oni nesposobni, oni ništa ne rade, oni dobro gube kile, oni imaju išijas, oni imaju stražnju ložu... Konstantno se rugaju s nama", dodao je Zvone. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

