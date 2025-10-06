Katarina otvorila dušu o najvećim životnim tragedijama: 'Nakon što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam buknula'

Antonija Blaće započela je razgovor s Katarinom podsjetivši je na susret s kćeri Lucom, koji je, umjesto da bude čisti poticaj, donio i dozu nemira.
"Imam dojam da se malo poljuljalo", primijetila je voditeljica, a Katarina je s knedlom u grlu potvrdila. "Nisam se ni ja nadala tome, iskreno", započela je Katarina. "Ona mi je nekako cijelo vrijeme bila tužna, stalno je plakala. Vidjela sam na njoj da se općenito ne osjeća baš dobro pa me molila da dođem kući." Opisala je unutarnju borbu svake majke – želju da bude uz svoje dijete i odluku da ostane u showu zbog sebe. "Otišla sam s nekom brigom, s malo grižnje savjesti jesam li je uopće trebala ostavljati. Sve radim tu radi sebe, ali ipak mi je ona na prvome mjestu. Ne mogu se oglušiti na to da moje dijete bude tužno, nesretno, nezadovoljno. Lako ću ja... To kao mama jednostavno ne možeš."
Unatoč teškim trenucima, Katarina snagu pronalazi u sjećanju na svoju preminulu majku, koja joj je postala simbol neslomljivosti. "Ona mi je bila ovaj tjedan u mislima, kako se ona nikada ne bi predala, pa ne smijem tako ni ja", ispričala je Katarina, opisujući majku kao "najbolju na svijetu" i ženu koja je prošla kroz teške bolesti i gubitke, ali je uvijek bila primjer snage. Upravo je ta bol, kaže, najveća jer njezina kći Luce sada odrasta bez bake, djeda i ujaka. "Baš me to boli jer smatram da su ta djeca zakinuta puno", rekla je iskreno.
U razgovoru se dotakla i oca, za kojeg kaže da je "strašno pošten čovjek, vrijedan, za zezanciju, vesel". Kad ju je Antonija upitala je li isti kao ona, kroz smijeh je dodala: "Isti, bez mane." Vrhunac emotivne ispovijesti bio je trenutak kada je Katarina progovorila o najvećoj tragediji svog života – gubitku brata. Imala je samo 21 godinu kada je on preminuo u 23. godini. "Bili smo jako povezani. Zadnju kavu smo ja i on skupa popili", prisjetila se, a zatim podijelila i jednu simpatičnu, ali dirljivu anegdotu iz mlađih dana. "Lagala sam mu s koliko sam maturirala. Rekao mi je, ako maturiram s pet, da će mi kupiti onu liniju s tri CD-a. Ja sam lagala da sam maturirala s pet i on mi je kupio tu liniju. Nikad mu nisam rekla da nisam maturirala s pet, nego s četiri, ali sam dobila liniju."
Upravo je gubitak cijele obitelji u kratkom periodu bio okidač za njezine probleme s kilogramima. "Nakon toga svega što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam ja buknula. Kod mene je problem najveći taj što se sve odvijalo u istom periodu. Odjedanput staneš i u biti si sam. Cijeli ti se život okrene za 180 stupnjeva."
Nakon što je ogolila dušu, Katarina je stala na vagu. Rezultat je bio odraz njezina emotivno iscrpljujućeg tjedna – izgubila je 1,6 kilograma, što je postotak od samo 0,9%, smjestivši je ispod crvene linije. Trenerica Mirna komentirala je kako emotivni stres uvelike utječe na fiziologiju tijela i smanjuje mogućnost gubitka kilograma, dodavši kako vjeruje da Katarinu mentalno blokira i strah od boli u koljenima. Iako je rezultat bio nešto lošiji, Katarinina priča podsjetnik je da bitka u 'Životu na vagi' nije samo s brojkama. To je borba s duhovima prošlosti, s boli i gubicima, ali i potraga za snagom da se, unatoč svemu, krene dalje – za sebe i za one koje najviše volimo.
