Katarina otvorila dušu o najvećim životnim tragedijama: 'Nakon što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam buknula'

Antonija Blaće započela je razgovor s Katarinom podsjetivši je na susret s kćeri Lucom, koji je, umjesto da bude čisti poticaj, donio i dozu nemira.

"Imam dojam da se malo poljuljalo", primijetila je voditeljica, a Katarina je s knedlom u grlu potvrdila. "Nisam se ni ja nadala tome, iskreno", započela je Katarina. "Ona mi je nekako cijelo vrijeme bila tužna, stalno je plakala. Vidjela sam na njoj da se općenito ne osjeća baš dobro pa me molila da dođem kući." Opisala je unutarnju borbu svake majke – želju da bude uz svoje dijete i odluku da ostane u showu zbog sebe. "Otišla sam s nekom brigom, s malo grižnje savjesti jesam li je uopće trebala ostavljati. Sve radim tu radi sebe, ali ipak mi je ona na prvome mjestu. Ne mogu se oglušiti na to da moje dijete bude tužno, nesretno, nezadovoljno. Lako ću ja... To kao mama jednostavno ne možeš."

Unatoč teškim trenucima, Katarina snagu pronalazi u sjećanju na svoju preminulu majku, koja joj je postala simbol neslomljivosti. "Ona mi je bila ovaj tjedan u mislima, kako se ona nikada ne bi predala, pa ne smijem tako ni ja", ispričala je Katarina, opisujući majku kao "najbolju na svijetu" i ženu koja je prošla kroz teške bolesti i gubitke, ali je uvijek bila primjer snage. Upravo je ta bol, kaže, najveća jer njezina kći Luce sada odrasta bez bake, djeda i ujaka. "Baš me to boli jer smatram da su ta djeca zakinuta puno", rekla je iskreno.