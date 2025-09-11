Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Katarina pred vagu otvorila dušu o teškom razočaranju: 'Kad mi je trebala, nisam je dobila...'

Prije vaganja, kandidatkinja iz Splita progovorila o razdoblju kada je ostala sama s djetetom i bolesnim roditeljima: 'Više nikad ne tražim pomoć'

RTL.hr
11.09.2025 14:00

U emotivnom trenutku pred vaganje, kandidatkinja 'Života na vagi' Katarina iz Splita otvorila je srce i podijelila bolnu priču koju dosad nije izgovorila naglas. "Kad mi je pomoć trebala, nisam je dobila. Tad sam shvatila da je više ne treba ni tražiti", priznala je dok su je slušali i kandidati i treneri. Katarina je ispričala kako je prošla kroz jedno od najtežih razdoblja u životu, ostala je sama s malim djetetom i dvoje teško bolesnih roditelja. Pomoć, kaže, nije stigla.

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

"Prekineš vjerovati u ljude. Prekineš se nadati. Svjesna sam da se mogu razočarati i u one koje danas zovem prijateljima", iskreno je rekla. Dodala je i da danas zna da mora sama za sebe, za svoje dijete, za novi život koji gradi u showu. "Tuđa mi pomoć više ne treba." Katarinina iskrenost dotaknula je mnoge, a kako će se njezin trud odraziti na vagi, ostaje za vidjeti. .

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi katarina
Život na vagi

'Godine su ti samo izgovor!' Edo oduševljen Dubravkom: 'Ovaj rezultat dokazuje da si mlađi nego što misliš!'

Moglo bi te zanimati

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'