Katarina pred vagu otvorila dušu o teškom razočaranju: 'Kad mi je trebala, nisam je dobila...'

U emotivnom trenutku pred vaganje, kandidatkinja 'Života na vagi' Katarina iz Splita otvorila je srce i podijelila bolnu priču koju dosad nije izgovorila naglas. "Kad mi je pomoć trebala, nisam je dobila. Tad sam shvatila da je više ne treba ni tražiti", priznala je dok su je slušali i kandidati i treneri. Katarina je ispričala kako je prošla kroz jedno od najtežih razdoblja u životu, ostala je sama s malim djetetom i dvoje teško bolesnih roditelja. Pomoć, kaže, nije stigla.

"Prekineš vjerovati u ljude. Prekineš se nadati. Svjesna sam da se mogu razočarati i u one koje danas zovem prijateljima", iskreno je rekla. Dodala je i da danas zna da mora sama za sebe, za svoje dijete, za novi život koji gradi u showu. "Tuđa mi pomoć više ne treba." Katarinina iskrenost dotaknula je mnoge, a kako će se njezin trud odraziti na vagi, ostaje za vidjeti. .

