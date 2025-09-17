Katarina se rasplakala pred poligonom: 'Tek sam vidjela koliko je strmo... i onda taj osjećaj da ne možeš'

Ovotjedni izazov u showu 'Život na vagi' odveo je kandidate na najteži teren dosad, strmo brdo koje je trebalo savladati kroz timsku igru i preciznu koordinaciju. Nagrada za pobjednički tim? Tri sata odmora u sauni i wellness zoni. Plavi tim odlučio je da će prva na poligon ići Katarina. Već na početku izazova Katarinu su svladale emocije. Suze su potekle, a kolege su joj pokušavali pružiti podršku. "Tek sam vidila koliko je strmo... i onda taj osjećaj da ne možeš", izgovorila je Katarina kroz suze.

Zvonimir, koji je komentirao situaciju s distance, zaključio je: "Kate se boji da ćemo opet izgubiti izazov zbog nje." Iako su izgubili na vremenu, Katarina se uspjela popeti i odraditi svoj dio. A iako je pritisak bio velik, dobila je podršku svoje ekipe koja zna da svi ponekad puknu, ali je važno pokušati, čak i kad se čini da ne možeš.

