Život na vagi

Katarina u suzama, a onda joj Mirna otkrila podatak koji ju je šokirao: 'Osjećam da ih sputavam'

Nakon izazova u kojem je osjećala odgovornost za poraz, Katarina se otvorila trenerici Mirni. No ono što joj je Mirna rekla moglo bi joj promijeniti pogled na vlastitu vrijednost

18.09.2025 13:49

Nakon teškog izazova i emotivne reakcije, Katarina je šetala s trenericom Mirnom i otvorila dušu. "Osjećam da ih sputavam. Ne osjećam se dobro," rekla je kroz suze, misleći na to da je možda ona bila razlog poraza plavog tima. No Mirna je imala spreman odgovor i to s vrlo konkretnim podatkom koji Katarinu možda prvi put stavlja u realnu sliku njezinog napretka: "Znaš da si po postotku treća na ljestvici od svih kandidata? Svako vaganje ti si pri vrhu."

Katarina i Mirna, Život na vagi
Katarina i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Mirna je priznala da kod Katarine često primjećuje sumnju u samu sebe, no ističe da je daleko sposobnija nego što vjeruje. "Svaki izazov koji stavim pred nju, većinom je dočekan s negativnim predznakom. Katarina je jako samokritična, a zapravo može puno više nego što misli," poručila je trenerica. Ovaj razgovor još je jedan podsjetnik koliko su unutarnje borbe jednako teške kao i fizički izazovi, ali i koliko je važno kad nas netko podsjeti na ono što stvarno jesmo.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

