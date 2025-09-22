Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Katarina za RTL.hr otkrila tko joj je najveća podrška u plavom timu: 'Osjećam da joj treba čak i neka vrsta zaštite'

Katarina se u 'Životu na vagi' pokazala kao borac, a za RTL.hr je otkrila tko joj je najveća podšrka

RTL.hr
22.09.2025 11:59

Kandidatkinja 'Života na vagi' Katarina pokazala se kao borac za svoje ciljeve prema zdravijem načinu života. Nedavno je otvoreno kritizirala crveni tim, a za RTL.hr je otkrila tko joj je najveća podrška u njezinom. 

Kako si se osjećala kad si čula glas svoje kćeri Luce u pozivu iznenađenja?

Kada sam čula glas moje Luce, osjetila sam veliku sreću i olakšanje. Uvjerila sam se da je dobro i da je sve u redu, mogla sam opušteno nastaviti s radom na sebi.

Često si govorila da si prekritična prema sebi, je li se to počelo mijenjati tijekom showa?

To što sam bila prekritična prema sebi, ovdje se definitvno počelo mijenjati. Dokazala sam si da ipak mogu sve ono za što sam bila uvjerena da ne mogu.

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Tko ti je najveća podrška u plavom timu i s kim si najviše kliknula?

U mom timu su mi zapravo svi velika podrška. S Marom sam se malo više povezala, osjećala sam da joj treba podrška i čak neka vrsta zaštite. I ona je to u meni pronašla.

Što ti je najteže, a što najdraže u cijelom ovom procesu?

U ovom procesu najteža mi je odvojenost od kćeri, a onda veliki izazovi, koji su za mene stvarno bili - veliki. Najdraži trenuci su mi kada bih vidjela rezultate koje sam postigla.

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Imaš li već neki cilj ili želju što želiš napraviti kad se 'Život na vagi' završi?

Moj cilj nakon 'Života na vagi' je nastaviti svoj put, imam još puno posla, na koji više ne gledam kao posao, nego nešto što me čini zdravijom i sretnijom. Moja avantura tek počinje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

katarina marija život na vagi
Život na vagi

Kako se u 'Životu na vagi' oporaviti od izrazito napetog prošlog tjedna? Evo što čeka kandidate

Život na vagi

Evo bez kojih 5 stvari Edo i Mirna iz 'Života na vagi' nikad ne kreću na trening!

Moglo bi te zanimati

'Više od trenera': Najemotivnije izjave kandidata o Edi i Mirni koje su nas potpuno razoružale

Emotivni slomovi i šokovi na vagi: Najintenzivniji tjedan 'Života na vagi' dosad!

Tko krišom uzima hranu? Nutricionistica Martina je u nevjerici: 'Smeta mi, nije korektno!'

Edo se otvorio kandidatima: 'Danas sam prazan. Emotivno potpuno prazan'

Bravo, Plavci! Napokon su pobijedili i dobili nevjerojatnu prednost pred iduće vaganje!

'Usudim se reći na glas...' Katarina progovorila o ponašanju crvenog tima: 'Previše su se umislili, to nije ljudski'