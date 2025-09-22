Katarina za RTL.hr otkrila tko joj je najveća podrška u plavom timu: 'Osjećam da joj treba čak i neka vrsta zaštite'

Katarina se u 'Životu na vagi' pokazala kao borac, a za RTL.hr je otkrila tko joj je najveća podšrka

icon-close

Kandidatkinja 'Života na vagi' Katarina pokazala se kao borac za svoje ciljeve prema zdravijem načinu života. Nedavno je otvoreno kritizirala crveni tim, a za RTL.hr je otkrila tko joj je najveća podrška u njezinom.

Kako si se osjećala kad si čula glas svoje kćeri Luce u pozivu iznenađenja?

Kada sam čula glas moje Luce, osjetila sam veliku sreću i olakšanje. Uvjerila sam se da je dobro i da je sve u redu, mogla sam opušteno nastaviti s radom na sebi.

Često si govorila da si prekritična prema sebi, je li se to počelo mijenjati tijekom showa?

To što sam bila prekritična prema sebi, ovdje se definitvno počelo mijenjati. Dokazala sam si da ipak mogu sve ono za što sam bila uvjerena da ne mogu.

icon-expand Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Tko ti je najveća podrška u plavom timu i s kim si najviše kliknula?

U mom timu su mi zapravo svi velika podrška. S Marom sam se malo više povezala, osjećala sam da joj treba podrška i čak neka vrsta zaštite. I ona je to u meni pronašla.

Što ti je najteže, a što najdraže u cijelom ovom procesu?

U ovom procesu najteža mi je odvojenost od kćeri, a onda veliki izazovi, koji su za mene stvarno bili - veliki. Najdraži trenuci su mi kada bih vidjela rezultate koje sam postigla.

icon-expand Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Imaš li već neki cilj ili želju što želiš napraviti kad se 'Život na vagi' završi?