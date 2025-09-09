Emisije
Život na vagi

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Nakon što je Zvonimir dobio slike svoje djece, emocije su preplavile i Katarinu. Rasplakala se pred svima, nedostaje joj njezina kćerkica

RTL.hr
09.09.2025 09:00

U 'Životu na vagi', jedna emocija često povuče drugu, a Katarinu su potpuno svladale suze kad je vidjela Zvonimira s fotografijama njegove djece. "Suzdržao sam se da ja ne plačem, a sad vidim tebe", rekao je Zvonimir dok je prilazio Katarini, koja je neutješno plakala.

Zvonimir i Katarina, Život na vagi
Zvonimir i Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

"Razlog je taj jer se nikad nismo odvajale. Znam koliko je vezana za mene", rekla je Katarina kroz suze. Zvonimir ju je odmah zagrlio, svjestan da ih veže ista bol, odsutnost onih koje najviše vole. "Činilo mi se da je nju pogodilo najviše. Dosta dugo priča o svojoj Luci", rekao je Zvonimir kasnije na izjavama.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

