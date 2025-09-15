Kate rasturila vaganje! Pogledajte što su joj priredili njezini prijatelji iz showa

Najčitanije

Život na vagi Možda i najteži odlazak iz 'Života na vagi'! Tamara napušta show, slomljena je zbog ishoda

Život na vagi Kapetan Dominik pred svima prozvao jednu kandidatkinju: 'Nisam došao ovdje nekome biti mama i tata'

Život na vagi Trenerica Mirna tužna zbog Tamarina odlaska: 'Zaista je probijala limite na svakom treningu'

Brak na prvu Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila da se vratila u Francusku: 'Srce mi je ostalo u Hrvatskoj. Ovo će me držati idućih 100 godina'