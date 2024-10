Kilogrami se ne tope s razlogom: 'Nitko se ne drži recepata i količine na tanjurima... Duplo si vade!'

Nakon što se ekipa osme sezone 'Života na vagi' dogovorila pravila o kuhanju i ulasku u kuhinju, Nina je popričala s Edom i odlučila ostati u showu, a Nikolina i ona postale su novi tim!

"Vidim da mi ide i da mogu, ali glava mi nije u redu", rekla je Nina te dodala da je muče i odnosi u kući, no Edo smatra da se nije zbližila ni s kim pa joj zato i nedostaju svi. U početku se povezala s Larisom, no razočarala se te ne zna može li tu ikome vjerovati jer kaže da su ljubomorni i neiskreni. "Kad me, na primjer, pohvalite Mirna ili ti, sve je super, svima je drago i poslije ogovaraju. Razumijem da dođu i ljubomora i neki osjećaji, ali ne volim neiskrenost. To me boli", rekla je i zaplakala. Edo misli da se treba povezati s nekim jer bi joj sigurno bilo lakše da može s nekim podijeliti neke trenutke te joj rekao koliko bi mu bilo žao da ode kući. Nina je odlučila ostati i dati priliku i sebi i drugima.