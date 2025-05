Koliko je postigao! Čapo objavio staru fotografiju i prisjetio se svoje borbe s težinom: 'Tako je to nekada bilo'

Inače, Čapo često ističe da mu je u gubitku kilograma pomoglo hodanje, a i danas je vjeran toj aktivnosti. Vodi se izrekom: "Hodaj pa hodaj." "Odlučio sam da uz redovne treninge dodatno i hodam. Shvatio sam da je to stvarno plus i tako sam zavolio hodanje. S time sam nastavio i nakon 'Života na vagi'. Tamo bih dnevno prohodao 35 kilometara, a čak sam jednom uspio doći do 42 kilometra. Tjedno bi to otprilike bilo 250 kilometara. Troje tenisica sam uništio zbog toga", ispričao je jednom prilikom za RTL.hr.