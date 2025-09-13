Emisije
Život na vagi

Konačno opuštanje! Plavi tim zaplesao kolo u bazenu s trenericom Mirnom

Nakon niza fizički i psihički zahtjevnih treninga, suza, preokreta i eliminacija, plavi tim je konačno dočekao svoj trenutak opuštanja

RTL.hr
13.09.2025 22:00

Uz pjesmu, smijeh i ples, plavi su kandidati spontano zapjevali i zaplesali kolo u bazenu, pokazujući koliko im zajedništvo znači. Unatoč iscrpljenosti, pozitivna energija bila je zarazna. Trenerica Mirna nije skrivala ponos na svoj tim, fizički jačaju iz dana u dan, a i timska atmosfera postaje sve čvršća. Jedno je sigurno, plavi su ovim trenutkom napunili baterije za novi tjedan pun izazova.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Ante otkrio novu rutinu nakon 'Života na vagi': 'Neću više koristiti automobil'

