Konačno opuštanje! Plavi tim zaplesao kolo u bazenu s trenericom Mirnom

Uz pjesmu, smijeh i ples, plavi su kandidati spontano zapjevali i zaplesali kolo u bazenu, pokazujući koliko im zajedništvo znači. Unatoč iscrpljenosti, pozitivna energija bila je zarazna. Trenerica Mirna nije skrivala ponos na svoj tim, fizički jačaju iz dana u dan, a i timska atmosfera postaje sve čvršća. Jedno je sigurno, plavi su ovim trenutkom napunili baterije za novi tjedan pun izazova.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.