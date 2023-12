Bliži se kraj showa 'Život na vagi! Tko je bio mentalno najjači da bi izdržao sve izazove do kraja?

Iskreno, da imam priliku sastaviti grupu ljudi s kojima ću trenirati u realnom svijetu, to ne bi bio nitko od mog prijašnjeg tima. Pokušala sam se sjetiti zašto sam se prijavila, malo analizirala svoj život i shvatila da nikad nisam odustala od cilja zbog nekog muškarca, pa neću ni ovdje odustati zbog Jure i Pere", rekla je Nina i zaključila: Teško je povjerovati da u šest sezona nijednom žena nije pobijedila. Nadam se da ću ostati do finala i mogu se vidjeti kao pobjednica - zašto žena ne bi pobijedila?! Možda to ne budem ja, ali ima još kandidatkinja koje bi to mogle biti i nadam se da će pobjeda ići u ženske ruke."

Kraj showa se bliži, a u samo tri tjedna gledatelji će doznati tko je bio mentalno najjači da bi izdržao sve izazove do kraja 'Života na vagi' - odsad u novom terminu, u 20.15 sati na RTL-u!

Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.