Kriza u 'Životu na vagi': Omiljena kandidatkinja Kate priznala da želi kući, tim u strahu od njezinog odlaska!

Iako je od početka showa poznata kao dobri duh i stup podrške svom plavom timu, Kate se suočila s velikom emocionalnom krizom, otvoreno priznajući da je mislima već kod kuće sa svojom obitelji

Turbulentan tjedan ostavio je traga na vedroj Katarini, koja je pred voditeljicom Antonijom Blaće i trenericom Mirnom priznala da se bori sama sa sobom. "Pola tjedna sam bila dobro, pola loše. Opet neka mala kriza", rekla je iskreno, dodajući kako osjeća zasićenje nakon dugog perioda izolacije. Posebno joj teško padaju timski izazovi u kojima smatra da ne može pridonijeti koliko i ostatak ekipe. Osjećaj da zbog nje tim gubi stvorio je ogroman pritisak. "Taj izazov gubimo radi mene, jer činjenica je da ja ne mogu potegnuti kao oni", povjerila se Kate, objašnjavajući kako se, unatoč vodstvu, sve preokrene kada dođe red na nju. "Znam da mi oni to ništa neće zamjeriti, ali ja ne mogu protiv toga. To me podsjeća", priznala je s težinom u glasu.

Na pitanje kakvom se rezultatu nada, njezin je odgovor iznenadio sve prisutne. "Lošem. Mislim da nisam ništa izgubila", rekla je bez oklijevanja. "U jednu ruku, čak i priželjkujem lošiji rezultat. To je sad ružno za reći, ali cijeli ovaj tjedan ja sam već mislima kući", otkrila je Kate, potvrđujući da je nostalgija za kćeri Lucom postala jača od želje za ostankom. Vaga je, nažalost, potvrdila njezine slutnje. Izgubila je samo dva kilograma, što je s obzirom na njezinu početnu kilažu predstavljalo malen postotak od 1,1%, smjestivši je na samo dno ljestvice i u izravnu opasnost od ispadanja. "Nisam šokirana, nisam iznenađena. Postotak je malen, tako da sam na samom dnu", mirno je komentirala svoj rezultat.

Reakcije ostalih članova plavog tima pokazale su koliko im znači i kakvu je važnu ulogu preuzela u kući. Na pitanje što bi se dogodilo da ih napusti, odgovori su bili emotivni i slikoviti: "Tko će mi dati kavu ujutro?", "Ne daj Bože, s kim ću pričati?". Njezina trenerica Mirna s knedlom u grlu objasnila je koliki je Kate oslonac svima. "Razumijem njezin strah, ali ona je njima mentalna podrška. Rekla bih da bi mnogi ostali tu bez zamjenske mame, prijateljice, savjetnice. To je nešto što gura velik broj članova plavog tima i jako bi nam falila", istaknula je Mirna, dodajući kako je svjesna da je Katarinina želja za odlaskom postala iznimno jaka. Sama Kate bila je iznenađena ovakvim reakcijama. "Nisam svjesna da sam ovako važna karika", priznala je skromno.

