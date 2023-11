Kruno kroz suze o pokojnom djedu: 'Sve bih dao da je živ'

U privatnom životu imam problem s financijama. Prije no što ću doći ovdje, posljednjih dva tjedna nisam radio i nisam puno zaradio, rekao je Krunoi dodao kako ne želi otići iz 'Života na vagi', ali možda će na to biti primoran.

Voditeljica Marijana Batinić upitala ga je je li možda svjestan da bi mogao pobijediti i uzeti glavnu nagradu. Kruno je, kao uvijek, u odgovoru bio skroman.

"Nisam o tome razmišljao. U životu nisam imao sreće u pobjeđivanju. Naučen sam da je bitno sudjelovati, a ne pobijediti", rekao je Kruno i kroz suze se prisjetio pokojnog djeda koji ga je to i naučio.

"Bio je nogometni trener i ponekada su dobili utakmicu, a ponekada nisu. Njegove su mi se rečenice urezale u glavu. On mi je apsolutno sve. Moj heroj i moj otac. On je bio moje sve", rekao je Kruno te dodao kako ne može o njemu pričati. "Dosta su mi bolne te uspomene. Bio je jedini koji me saslušao i kojem sam se mogao obratiti", rekao je Kruno i dodao kako bi dao sve samo da je živ.

