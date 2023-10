Kruno na vaganju napokon priznao što ga muči: 'Tražio sam da se to ne priča javno'

"Nemam pojma jesam li u ovom ciklusu pomaknuo neke svoje granice, vidjet ćemo", rekao je Krunoslav Šuvak. Trenerica Mirna Čužić istaknula je kako Kruno mora naučiti raditi kroz bol te naučiti trpjeti. "On je netko tko je svaki put došao do granice koju nije mogao prijeći i uvijek je u blagoj sigurnoj zoni. Sad se mora iz toga izbaciti da osjeti što je to bol, umor, nemoć, nedostatak snage", rekla je Mirna.

Krunoslav se opire nekim zadacima, a kako je rekao, smetaju ga i kamere. Izlike primijećuju i članovi tima. Krunu je pak strah da ga ne presječe u leđima te priznaje kako ga taj strah paralizira.

"Nemoj sa strahom pristupati treninzima ili bilo čemu u životu. Kad kreneš s negativom onda si si to i predodredio", rekla je Mirna i savjetovala ga da trenira svoj um.

U to se ubacila i Nina Bandić koja kaže da se on previše obazire na prošlost te da nije tu zbog sebe već zbog očuha.

"Istina je ovo što Nina govori. Tražio sam da se to ne priča javno, ali kad je izašlo, neka je", rekao je Kruno. Priznaje da ga je očuh uvrijedio kada je saznao da ulazi u show. Naglasio je kako mu je očuh rekao da će u 'Životu na vagi' izdržati svega mjesec dana. Kruno je motiviran time - da ne ispadne prije tog roka.

"Baš zato da mu dokažem da mogu i da hoću", rekao je Kruno.

