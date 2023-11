Kruno zahvalio Marijani jer je iz njega izvukla emociju: 'To mi je donijelo dobro'

"Ovaj tjedan me uhvatila jako velika želja za izlaskom. Nije zbog drama, neutralan sam što se svega tiče tako da se ne petljam ni u što", rekao je Krunoslav Šuvak na vaganju u showu 'Život na vagi'. No, Marijani je priznao kako ga je ohrabrilo nešto drugo.

"Osjećao sam se ljutito. Počeo sam lagano otpuštati tu emociju. Natjerala si me da se rasplačem pred kamerom što je za mene malo teže. To mi je dobro donijelo. Osjećao sam se super jer sam se u jednu ruku olakšao. Za mene je to vrlo velika stvar, pogotovo kada je ovako javno", rekao je Kruno.