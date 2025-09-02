Emisije
Život na vagi

Kuhar Domagoj stao na vagu: 'To je skoro četvrtina tone'

Domagoj iz Zagreba ima 225 kilograma, a u 'Životu na vagi' želi preokrenuti život koji ga je, kako kaže, doslovno usporio

RTL.hr
02.09.2025 22:35

Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, ušao je u 'Život na vagi' s velikom motivacijom. "Moja očekivanja su put u nepoznato. Razmišljam samo o brojkama koje će biti na vagi", rekao je prije vaganja. A brojka koju je vaga pokazala bila je 225 kilograma. "Bilo je i više. To je skoro četvrtina tone", rekao je.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Iza Domagoja su godine rada u kuhinji, koje su ostavile traga i na tijelu i na energiji. "Ja sam kuhar po struci. Ne stigneš na poslu ni sjest i jest", objasnio je. Dodaje kako je to fizički jako zahtjevan posao: "Znao sam raditi od 5 ujutro do 6–7 navečer. Nije bilo problema, ali sad, ne bi išlo."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Majka troje djece Nena: 'Kad se pogledam u ogledalo, vidim dvije različite osobe'

