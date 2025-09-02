Kuhar Domagoj stao na vagu: 'To je skoro četvrtina tone'

Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, ušao je u 'Život na vagi' s velikom motivacijom. "Moja očekivanja su put u nepoznato. Razmišljam samo o brojkama koje će biti na vagi", rekao je prije vaganja. A brojka koju je vaga pokazala bila je 225 kilograma . "Bilo je i više. To je skoro četvrtina tone", rekao je.

Iza Domagoja su godine rada u kuhinji, koje su ostavile traga i na tijelu i na energiji. "Ja sam kuhar po struci. Ne stigneš na poslu ni sjest i jest", objasnio je. Dodaje kako je to fizički jako zahtjevan posao: "Znao sam raditi od 5 ujutro do 6–7 navečer. Nije bilo problema, ali sad, ne bi išlo."

