Kviz 'Života na vagi': Punjena paprika, lazanje ili tortilja – znate li koje jelo ima čak dvostruko više kalorija?

Pred Snježanom i Josipom stajala su tri popularna jela. Zadatak je bio odabrati ono koje ima dvostruko više kalorija od preostala dva. Prije nego što otkrijemo točan odgovor i dramu koja je uslijedila, pokušajte sami pogoditi: Koje od ovih jela ima dvostruko više kalorija od ostalih?

Na znak voditeljice, obje su natjecateljice potrčale. Uvjerene u svoj odabir, i Snježana i Josipa zgrabile su – tortilju. Zvono je označilo kraj prvog pokušaja, a Antonija Blaće je objavila: "Oba odgovora su netočna." U plavom timu zavladao je muk, a njihov kapetan Zvone nije mogao sakriti nevjericu. "Znači, ne kužim logiku," komentirao je frustrirano. "Ako trebamo najkaloričnije jelo od ova tri ponuđena... a meksičku tortilju dobivamo za ručak, lazanje isto nije toliko kalorično. Znači, jedina i jedna jedina opcija je punjena paprika."

A točan odgovor je... Punjena paprika s 1102 kalorije! U drugom pokušaju, Snježana je bila brža i ispravila pogrešku. Zgrabila je punjenu papriku s pire krumpirom i donijela ključan bod crvenima. A onda je uslijedio šok za sve prisutne kada je Antonija otkrila nutritivnu vrijednost pobjedničkog jela. "Jelo koje Ante sada jede, punjena paprika s pire krumpirom, ima 1102 kalorije", objavila je voditeljica. Za kandidate kojima je dnevni unos često ograničen na 1500 do 1800 kalorija, jedan takav obrok predstavljao je kalorijsku katastrofu. Za plavi tim, poraz je bio dvostruko gorak, ne samo da su izgubili bod, već je njihov član Ante morao pojesti "kalorijsku bombu" i time potencijalno ugroziti svoj rezultat na vaganju.

