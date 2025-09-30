Kviz znanja u 'Životu na vagi' donio borbu koja mijenja sve: 'Možda dosad najbolja nagrada'

Koncept kviza bio je jednostavan, ali nemilosrdan. Po jedan član iz svake ekipe morao je, nakon postavljenog pitanja o hrani, potrčati do stola s ponuđenim jelima, zgrabiti ono za koje smatra da je točan odgovor i prvi pozvoniti zvonom. Brzina je donosila prednost, ali točan odgovor bio je ključan. Pobjednik runde donosio je bod svojoj ekipi, no pravi pritisak bio je na gubitnicima. Suočili su se s teškim izborom: ili će njihov tim dobiti negativan bod ili će poraženi igrač morati pojesti doneseno, često visokokalorično jelo. Da stvar bude gora, pobjednik runde birao je tko iz suparničkog tima mora donijeti tu tešku odluku.
Tim koji odnese pobjedu u kvizu osvaja "rastuću prednost", dva kilograma prednosti na idućem vaganju. No, tu je i strateška caka, tim ne mora iskoristiti prednost odmah. Mogu je prenijeti u idući tjedan, kada ona raste na tri kilograma, i tako sve do nevjerojatnih pet kilograma prednosti. "Ovo se moramo portrgati," uzviknuo je Galla, dok je Dominik nagradu opisao kao "možda dosad najbolju". "Meni to zvuči kao baš, baš jako dobra prednost," dodao je, svjestan koliko bi takva pomoć značila na vagi. Ipak Ante je izrazio i zabrinutost: "Smatram opet da su crveni malo u prednosti jer su oni malo brži od nas." Posebna odgovornost pala je na kapetane timova, koji u ovom izazovu nisu igrali, ali su vukli sve konce. Bez dogovora s ostatkom ekipe, morali su samostalno odlučivati koga šalju u pojedinu rundu. Uz to, imali su pravo na jedan "veto" – mogućnost da jednom tijekom izazova pojedu jelo umjesto svog igrača ako situacija postane kritična.
Dok su Zoki i Domagoj stajali spremni na startnoj liniji, bilo je jasno da ovaj kviz nije samo test znanja o kalorijama, već i test timskog duha, strategije i spremnosti na žrtvu. S najvećom nagradom do sada na stolu, svaki bod i svaka odluka mogli su biti presudni.
