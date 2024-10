Larisa dobila veliku moć, a Mateo kaže: 'Ako ona bude iznad žute linije, Esmir ili ja sigurno napuštamo show'

Dobila sam priliku kakvu malo tko dobije i želim to iskoristiti maksimalno i ne želim je protratiti", pričala je Marija Larisi zašto ne može propustiti trening. Dodala je kako ju je uvijek strah vage jer su njezini postoci među lošijima i trebala bi skidati više. Ali pokušat ću danas ne otići na trening", rekla je Marija koja se loše osjećala i otišla se malo odmoriti.

Mirna je dala Mateu novi zadatak - svaki dan mora prijeći 20.000 koraka! Prvo mu nije bilo drago, ali zna da je to za njegovo dobro pa je promijenio mišljenje. Davorka se vratila treninzima i otkrila je da joj je odgovarao tjedan mirovanja, kad je bila sama sa svojim mislima jer je shvatila da nije kasno za nju i da će fizički i psihički biti bolja verzija sebe. Ivica je također bio zadovoljan koliko je vozio bicikl jer prije pola godine ne ni mogao mi pomisliti na to.

Mariju je boljelo uho, ali nije željela odustati od treninga iako joj je Edo savjetovao da uspori i sluša svoje tijelo. Edo je krenuo žestoko, a Antonija je komentirala kako joj to baš odgovara. Mirna je hvalila Esmira jer uvijek daje sve od sebe, Larisa je govorila Edi da će isto dati sve od sebe jer je sad sama, a Nina je primijetila da je u puno boljoj kondiciji.

Nakon treninga natjecatelje je čekala nagrada - slastičarka Ivana Čuljak pokazala im je kako napraviti slastice bez šećera. Pravili su kuglice od datulja, lješnjaka i kakaa, sirovu tortu, tiramisu i proteinske palačinke. Nisam dosad pravila sirove kolače, ali vjerujem da će biti fini", rekla je Davorka, a Tonka dodala: Ima nade da budem slastičarka, a usto i mršava. Moram sebe balansirati u tome svemu."

Svi su bili prezadovoljni predavanjem i kolačima koje su kušali. Ne bih se nikad sjetila na takav način praviti kolače - to je slatko, a nije imalo šećera! Mateu su se jako svidjele proteinske palačinke; htio je pojesti sve, ali mu nisu dali. Iako su zdrave, ne smiješ toliko toga jesti, dosta je kalorično", objasnila mu je Nikolina. Larisa je pojela puno slastica, a Davorka komentirala kako je normalno da se svi boje kako će im biti vani te da se moraju naučiti disciplini i da je želja često veća od potrebe.

Dok su rezali povrće, Mirna je došla provjeriti koliko je Mateo prehodao, a on je rekao samo 4450 jer ga bole leđa. Znam da mu je mrsko hodati, svima je teško, ali to je sad stvar lijenosti. Najlakše što mogu napraviti je svakodnevno hodanje - i to ne samo ovdje nego i u svakodnevnom životu", rekla je Mirna koja ih je pozvala na još jedan izazov - fizički najteži dosad, modificirani marinac!