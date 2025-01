Larisa iz 'Života na vagi' za RTL.hr o ciljanoj težini i ljubavi: 'Bit ću raketa do ljeta'

"Božić sam provela s obitelji. Bila sam na obiteljskom ručku kod bake i ujaka pa doma sa svojima, poslije malo s prijateljima, i to je u principu to", rekla je Larisa. Što se prehrane tiče, tijekom blagdana održavala je kalorijski deficit.

Također, rekla je da joj je ovo prva nova godina u koju ne ulazi s nekim očekivanjima i željama. "Ostajem samo pri tome da radim na sebi. Nisam više u vezi pa nemam neke ideale i očekivanja - sad sam 'single' i cilj mi je posvetiti se sebi i ne odustajati. Ne bojim se zato što me ovo sa showom jako promijenilo i ojačalo, izgradilo u drugu osobu", ispričala je Larisa koja je prije četiri mjeseca izašla iz veze duge deset godina. Larisa je u 'Života na vagi' stigla sa 112,7 kilograma, a u finalu je imala 86,7 kilograma. Sada je otkrila da ima 80 kilograma i koja joj je idealna kilaža.

"Voljela bih doći do 70 ili čak 65 kilograma, a zadala sam si cilj do lipnja ove godine - tako će i biti, znam zato što sam prvi put u životu toliko odlučna u ovome da to ne mogu uopće opisati - raketa do ljeta!" rekla je Larisa za RTL.hr.

