Larisa na vaganju u suzama priznala: 'Ne volim sebe, mislim da ljudima postane previše mene'

''Pogađa me to sve, dosta me opterećuje jesam li nešto krivo napravila, jesu li moji postupci ispravni, jesam li povrijedila druge. Važno mi je da ne povrijedim ljude sa svojim naglim postupcima'', objasnila je Larisa i dodala kako je Tomo uvijek smiri.

''Tomo mi je velika podrška'', priznala je. ''Mislim da ljudima postane previše mene. Na početku sam svima fora, luckasta, zabavljač u društvu, a onda to ljudima dosadi. Puno dam nekim ljudima, a oni mi pokažu suprotno – to me razočara pa sumnjam u sebe i ne volim sebe'', priznala je u suzama i priznala kako bi voljela kroz projekt 'Život na vagi' osim fizičkog izgleda promijeniti i svoj mentalitet. ''Moram promijeniti to da me više ne povrijedi sve'', rekla je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':