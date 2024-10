Larisa ne fali natjecateljima: 'Osjeti se puno bolja energija, manje je stresa i pritiska'

"Nisam očekivala od nekih osoba se da mogu tako ponašati", rekla je Alina, uvjerena kako su njih dvije odsad na piku ostalima. "Imamo jedna drugu i Tonku koja je uz nas i koja je, nažalost, upala u sve to s nama. U izolaciji smo, sve puno jače osjećamo i sad nas drugačije promatraju nakon što smo se sprijateljili s Larisom. Ali vjerujem da će jednog dana vani, to sve biti drugačije", rekla je Marija da bi na kraju zaključile da su ostali na početku bili ljubomorni na Larisu i Tomislava.

A Nina sada napokon spava mirno jer je na vaganju rekla sve što joj je na duši te dodala: "Među ekipom se osjeti puno bolja energija, manje stresa i pritiska, mislim da je iznošenje istine to što nam je trebalo. Da smo znali, to bismo puno ranije napravili." Mateo smatra da su Larisi dosta popuštali i kad su to prestali raditi, Larisa je, kako je naveo, eksplodirala.