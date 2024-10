Larisa ostala bez partnera: 'Tomu su izbacili jer je konkurencija, a time su mene unazadili'

I dok su se kandidati dogovarali hoće li glasati za Larisu ili Tomislava - on je govorio svima da pišu koga žele dok je Larisa željela da pišu nju jer želi ići kući zato što Tomo ima više kilograma od nje. Većem dijelu idem na živce pa neka se ljudi smire i uživaju", dodala je. Davorka je otkrila kako joj je Larisa rekla da nju piše, no naposljetku je većina glasala za Tomislava za kojeg su uglavnom govorili da se najmanje povezao sa svima. Iznenadila sam se kad je Nikolina glasala za Tomu, ali mislim da je to bilo taktički jer je on najjača karika", komentirala je Larisa.