Larisa podijelila svoju potresnu priču: 'Imala sam bulimiju, malo ljudi to zna'

Prodavačica iz Kastva Larisa Emšo pred voditeljicom Marijanom Batinić otkrila je kako je jedno vrijeme bolovala od bulimije.

"Plakat ću, a ne želim plakati. S 20 godina sam dobila ružan komentar i malo sam se zapitala je li vrijeme da smršavim kako više ne bih dobivala takve komentare. Zbog toga sam išla u ekstreme jer se u meni probudio inat. Znala sam po nekoliko dana biti bez hrane. Onda bi mama napravila nešto fino za pojesti pa bi to pojela vrlo brzo. Onda bi mi pozlilo. Da sada ne odugovlačim, to je prešlo u poremećaj u prehrani. To se zove bulimija. To ne zna puno ljudi...", rekla je Larisa.

Dok je to govorila, rasplakala se pred okupljenima. Marijana joj je priskočila u zagrljaj.